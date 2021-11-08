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https://tr.sputniknews.com/20211108/eski-istihbaratci-enver-altayliya-23-yil-4-ay-hapis-cezasi-1050576137.html
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası
Eski MİT mensubu Enver Altaylı 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'askeri casusluk' suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T10:52+0300
2021-11-08T10:52+0300
2021-11-08T10:52+0300
türkiye
mit
fetö
hapis cezası
enver altaylı
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'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılanan Enver Altaylı davasında karar çıktı. Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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mit, fetö, hapis cezası, enver altaylı
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası
Eski MİT mensubu Enver Altaylı 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'askeri casusluk' suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılanan Enver Altaylı davasında karar
çıktı
.
Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.