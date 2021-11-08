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Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çaldı
Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çaldı
Bursa’da bir evin önüne asılı kadın iç çamaşırını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, arama... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T15:45+0300
2021-11-08T15:46+0300
türkiye
iç çamaşırı
hırsızlık
bursa
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Bursa’da bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı. Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti. Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210827/camasir-telindeki-kiyafetleri-caldi-tisortleri-katladi-coraplari-kokladi-1048387932.html
türkiye
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iç çamaşırı, hırsızlık, bursa

Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çaldı

15:45 08.11.2021 (güncellendi: 15:46 08.11.2021)
© DHAEvin önünde asılı kadın çamaşırlarını çalan kişi
Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çalan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© DHA
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Bursa’da bir evin önüne asılı kadın iç çamaşırını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, arama çalışmaları başlattı.
Bursa’da bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı. Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.
Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti.
Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.
Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.
Çamaşır telinde bulunan kıyafetleri çalan hırsız - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
TÜRKİYE
Çamaşır telindeki kıyafetleri çaldı: Tişörtleri katladı, çorapları kokladı
27 Ağustos, 15:56
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