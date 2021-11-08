https://tr.sputniknews.com/20211108/evin-onunde-asili-kadin-camasirlarini-caldi-1050590564.html

Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çaldı

Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çaldı

Bursa’da bir evin önüne asılı kadın iç çamaşırını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, arama... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T15:45+0300

2021-11-08T15:45+0300

2021-11-08T15:46+0300

türkiye

iç çamaşırı

hırsızlık

bursa

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Bursa’da bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı. Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti. Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210827/camasir-telindeki-kiyafetleri-caldi-tisortleri-katladi-coraplari-kokladi-1048387932.html

türkiye

bursa

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iç çamaşırı, hırsızlık, bursa