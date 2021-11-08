https://tr.sputniknews.com/20211108/f1-meksikada-kazanan-verstappen-1050571497.html

F1 Meksika'da kazanan Verstappen

F1 Meksika'da kazanan Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Meksika Grand Prix'sinde Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

meksika

yarış

f1

max verstappen

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi.Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 1854. Sergio Perez (Meksika): 1655. Lando Norris (Büyük Britanya): 150Takımlar1. Mercedes 478,52. Red Bull: 477,53. Ferrari: 268,54. McLaren: 2555. Alpine: 106

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meksika, yarış, f1, max verstappen