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F1 Meksika'da kazanan Verstappen
F1 Meksika'da kazanan Verstappen
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Meksika Grand Prix'sinde Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
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spor
meksika
yarış
f1
max verstappen
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi.Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 1854. Sergio Perez (Meksika): 1655. Lando Norris (Büyük Britanya): 150Takımlar1. Mercedes 478,52. Red Bull: 477,53. Ferrari: 268,54. McLaren: 2555. Alpine: 106
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meksika, yarış, f1, max verstappen

F1 Meksika'da kazanan Verstappen

06:04 08.11.2021
© AFP 2021 / Nelson ALMEIDAMax Verstappen
Max Verstappen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AFP 2021 / Nelson ALMEIDA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Meksika Grand Prix'sinde Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yaptı.
Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi.
Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185
4. Sergio Perez (Meksika): 165
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150
Takımlar
1. Mercedes 478,5
2. Red Bull: 477,5
3. Ferrari: 268,5
4. McLaren: 255
5. Alpine: 106
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