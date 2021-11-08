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Fatih Erbakan: Çalışanlarımızı, Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu'na mı ezdirmeyeceğiz?
Fatih Erbakan: Çalışanlarımızı, Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu'na mı ezdirmeyeceğiz?
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, “Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek asgari ücret seviyesinin... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T22:24+0300
2021-11-08T22:24+0300
politika
fatih erbakan
asgari ücret
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Erbakan, 2022 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına günler kala 'asgari ücret' tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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fatih erbakan, asgari ücret

Fatih Erbakan: Çalışanlarımızı, Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu'na mı ezdirmeyeceğiz?

22:24 08.11.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan Fatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, “Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gereklidir’ mealindeki açıklamaları karşısında şu soruyu sormak gerek. 'Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz? Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu mu” dedi.
Erbakan, 2022 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına günler kala 'asgari ücret' tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bu aralar bazı Sayın bakanların ‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gereklidir’ mealindeki açıklamaları karşısında şu soruyu sormak gerek. 'Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz? 'Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu mu'. Artık çocukların dahi hissettiği yüzde 50 seviyesine dayanmış gerçek enflasyona mı ezdirmeyeceğiz?. Milletimizin ‘önce millet’ anlayışına sahip, paylaşımda adaleti tesis edecek, ‘yaşanabilir Türkiye’yi hayata geçirecek Yeniden Refah iktidarına bir an evvel kavuşması hayati öneme sahiptir"
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