Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı

Fındıktan vazgeçip kivi ekti, kazancı üç kat arttı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık ile geçimini sağlayan vatandaşlar, fiyatların düşük olduğu dönemlerde ise ek gelir olarak alternatif ürünlere yöneliyor... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta kivi yetiştiren Muammer Tepe, 17 yıl önce Tarım Müdürlüğü kontrolünde ilk kivi dikimini yaptığını söyledi.Kivinin meyve vermeye başladığını gördüğünde iyi bir ürün olduğunun farkına vardığını anlatan Muammer Tepe, “Bir dönümle başladım, üç dönüme çıkardım. Dönümden 3 ton kivi alıyorum. Şu an 5 ton kivi var. 3 dönüm üzerinde 15 ton gelir elde ediyoruz. Kivinin talepleri olduğundan piyasada tüketmekten zorluk çekmiyoruz” dedi.'Kivi yılın her ayı bakım istiyor ama iyi gelir elde ediliyor'Alaplı’nın iklim özellikleri dolayısıyla fındık yerine kivinin gelirinden de memnun kaldıklarını belirten Tepe “Bu bölgede Karadeniz iklimi hakim olduğu için Ziraat Odası tavsiye üzerine kivi diktik. Hasat zamanı dönemlerinde 3 dönüm üzerinden 15 tondan 100 bin lira gelirimiz oluyor. Alternatif olarak kivinin fındıktan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fındıktan yılda bir kez ürün alıyoruz ve diğer aylarda fındıkla pek fazla ilgilenmiyoruz ama kivi öyle değil. Yılın her ayı bakım istiyor ancak iyi de bir gelir elde edilebiliyor” diye konuştu.'Kivi, fındıktan sonra en karlı ürün'Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu da “Kivi, fındıktan sonra gelen en karlı ürün. Çünkü üreticiler, kivide bir dönümden 3-5 ton arası kadar ürün toplayabiliyor. Ayrıca işçi maliyeti de daha düşük. Özellikle kasım ayında hasat edilen kivi sayesinde fındığın düşük fiyatlarda olması halinde üreticimiz nefes almış oluyor” dedi.

