https://tr.sputniknews.com/20211108/gayrettepe-istanbul-havalimani-metro-hattinda-test-surusleri-basladi-1050585865.html
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılı ilk... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T14:14+0300
2021-11-08T14:14+0300
2021-11-08T14:20+0300
türkiye
gayrettepe
metro
istanbul havalimanı
adil karaismailoğlu
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Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşlerine katıldı. İstanbul için yapılan raylı sistem çalışmalarında tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Karaismailoğlu, "İstanbul’da bakanlığımız tarafından yaptığımız ve işletmeye açılan raylı sistem uzunluğu ise, 80 kilometre. Daha da önemlisi, güzel İstanbul’da hâlen canla başla yürüttüğümüz 7 ayrı büyük raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 103 kilometredir" diye konuştu.Karaismalioğlu 259 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu, devam eden projelerin tamamlanmasıyla 363 kilometreye ulaşacağını kaydetti.'Yüzde 96'sı tamamlandı'"Dört aşama hâlinde tren setlerimizi raylara indirdik. Toplam 10 ayrı set trenin testlerinin yapıldığı hattımızda devam eden işlerimiz hakkındaki bazı bilgileri sizlerle paylaşayım" diyen Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve Havalimanı istasyonlarımızda ince iş ve çevre düzenlemeleri yoğun şekilde devam ediyor.Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattımızın, an itibarıyla yüzde 96’sı tamamlandı. İstanbul havalimanımızın gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alarak, hattımızın Havalimanı bölümünde; İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri için üç ayrı istasyon tasarladık."Hattımızın işletmeye alınmasıyla birlikte; İstanbul entegre raylı sistem ağı sayesinde; Göktürk-İstanbul Havalimanı arası; seyahat süresi 12 dakikaya, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 24 dakikaya, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı arası; 33 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası; 35 dakikaya, Arnavutköy-Beşiktaş arası; 36 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası; 41 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası; 48 dakikaya ve Küçükçekmece-Kemerburgaz arası; 50 dakikaya inecek."İstanbul Havalimanı Metro hattının ulaşımda kolaylığın yanı sıra emniyet, hız kazandırma ve işletme sırasında da ciddi tasarruflar sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Hattın hizmete girmesiyle birlikte, 2024-2043 yılları arasında; Karayolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon euro olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.Test sürüşünde İstanbul Havalimanı'na kadar olan 30 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 30 dakikada kat edeceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbullular'ın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe İstasyonu’muzun yapımını tamamlayıp, test aşamasına geleceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211107/istanbul-havalimani-isletmecisi-iga-metro-insaati-icin-verilen-795-milyon-euro-odemeyi-iade-etti-1050561261.html
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gayrettepe, metro, istanbul havalimanı, adil karaismailoğlu
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı
14:14 08.11.2021 (güncellendi: 14:20 08.11.2021)
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşlerine katıldı.
İstanbul için yapılan raylı sistem çalışmalarında tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Karaismailoğlu, "İstanbul’da bakanlığımız tarafından yaptığımız ve işletmeye açılan raylı sistem uzunluğu ise, 80 kilometre. Daha da önemlisi, güzel İstanbul’da hâlen canla başla yürüttüğümüz 7 ayrı büyük raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 103 kilometredir" diye konuştu.
Karaismalioğlu 259 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu, devam eden projelerin tamamlanmasıyla 363 kilometreye ulaşacağını kaydetti.
'Yüzde 96'sı tamamlandı'
"Dört aşama hâlinde tren setlerimizi raylara indirdik. Toplam 10 ayrı set trenin testlerinin yapıldığı hattımızda devam eden işlerimiz hakkındaki bazı bilgileri sizlerle paylaşayım" diyen Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve Havalimanı istasyonlarımızda ince iş ve çevre düzenlemeleri yoğun şekilde devam ediyor.
Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattımızın, an itibarıyla yüzde 96’sı tamamlandı. İstanbul havalimanımızın gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alarak, hattımızın Havalimanı bölümünde; İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri için üç ayrı istasyon tasarladık."
Hattımızın işletmeye alınmasıyla birlikte; İstanbul entegre raylı sistem ağı sayesinde; Göktürk-İstanbul Havalimanı arası; seyahat süresi 12 dakikaya, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 24 dakikaya, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı arası; 33 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası; 35 dakikaya, Arnavutköy-Beşiktaş arası; 36 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası; 41 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası; 48 dakikaya ve Küçükçekmece-Kemerburgaz arası; 50 dakikaya inecek."
İstanbul Havalimanı Metro hattının ulaşımda kolaylığın yanı sıra emniyet, hız kazandırma ve işletme sırasında da ciddi tasarruflar sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Hattın hizmete girmesiyle birlikte, 2024-2043 yılları arasında; Karayolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon euro olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.
Test sürüşünde İstanbul Havalimanı'na kadar olan 30 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 30 dakikada kat edeceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbullular'ın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe İstasyonu’muzun yapımını tamamlayıp, test aşamasına geleceğiz" dedi.