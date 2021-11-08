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https://tr.sputniknews.com/20211108/gazprom-ukrayna-uzerinden-gunluk-transit-gaz-gecisini-yuzde-54-artirdi-1050600460.html
Gazprom, Ukrayna üzerinden günlük transit gaz geçişini yüzde 54 artırdı
Gazprom, Ukrayna üzerinden günlük transit gaz geçişini yüzde 54 artırdı
Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü şirketinin CEO’su Sergey Makogon, Rus enerji şirketi Gazprom’un Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) yaptığı... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T21:48+0300
2021-11-08T21:49+0300
ekonomi
ukrayna
gazprom
gaz
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Gazprom’un Ukrayna üzerinden AB’ye yaptığı günlük gaz transit hacminin yüzde 54 oranında artarak 88 milyon metreküpe çıktığını ifade eden Makogon, bu hacmin yine de daha önce rezerve edilen 109 milyon metreküpün altında kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.Bilgileri Facebook hesabından paylaşan Makogon, “Avrupa'ya gaz tedarikinde artış olacak mı? Şu ana kadar herhangi bir ek transit talebi almadık. Üstelik transit geçiş, Gazprom tarafından rezerve edilen ve ödenenden (109 milyon metreküp) daha az (88 milyon metreküp)” ifadelerini kullandı.Ukraynalı yetkili daha önce Rus doğalgazının 1 Kasım'da Ukrayna üzerinden transit geçişinin günde 57 milyon metreküp olduğunu, bunun 1 Ekim miktarlarına göre üçte bir da bildirmişti. Bu, 1 Ekim hacimlerine göre üçte bir oranında daha az olduğunu bildirmişti.Gazprom 1 Ekim tarihinde Macaristan ile yaptığı sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye başladı. Kremlin, bu gaz sözleşmesini Ukrayna'nın haklarının ihlali olarak görmüyor. Dokuz ay içinde Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişi yüzde 17.2 oranında azaldı. Kiev, Gazprom'a ek gaz transiti için indirim teklif etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim’de Gazprom Başkanı Aleksey Miller’e, Rusya’daki pompalama çalışmalarının tamamlanacağı bugünden itibaren Avusturya ve Almanya’daki yer altı depolarındaki doğalgaz hacmini artırma talimatı vermişti. Bununla birlikte Putin daha önce Ukrayna'nın gaz transit sisteminin borularının yüzde 80 oranında yıpranmış olduğu, bu nedenle Ukrayna üzerinden transiti artırmanın tehlikeli olacağı konusunda uyarmıştı.
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ukrayna, gazprom, gaz

Gazprom, Ukrayna üzerinden günlük transit gaz geçişini yüzde 54 artırdı

21:48 08.11.2021 (güncellendi: 21:49 08.11.2021)
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü şirketinin CEO’su Sergey Makogon, Rus enerji şirketi Gazprom’un Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) yaptığı günlük gaz transit hacminin yüzde 54 oranında artarak 88 milyon metreküpe ulaştığını belirtti.
Gazprom’un Ukrayna üzerinden AB’ye yaptığı günlük gaz transit hacminin yüzde 54 oranında artarak 88 milyon metreküpe çıktığını ifade eden Makogon, bu hacmin yine de daha önce rezerve edilen 109 milyon metreküpün altında kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Bilgileri Facebook hesabından paylaşan Makogon, “Avrupa'ya gaz tedarikinde artış olacak mı? Şu ana kadar herhangi bir ek transit talebi almadık. Üstelik transit geçiş, Gazprom tarafından rezerve edilen ve ödenenden (109 milyon metreküp) daha az (88 milyon metreküp)” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı yetkili daha önce Rus doğalgazının 1 Kasım'da Ukrayna üzerinden transit geçişinin günde 57 milyon metreküp olduğunu, bunun 1 Ekim miktarlarına göre üçte bir da bildirmişti. Bu, 1 Ekim hacimlerine göre üçte bir oranında daha az olduğunu bildirmişti.
Gazprom 1 Ekim tarihinde Macaristan ile yaptığı sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye başladı. Kremlin, bu gaz sözleşmesini Ukrayna'nın haklarının ihlali olarak görmüyor. Dokuz ay içinde Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişi yüzde 17.2 oranında azaldı. Kiev, Gazprom'a ek gaz transiti için indirim teklif etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim’de Gazprom Başkanı Aleksey Miller’e, Rusya’daki pompalama çalışmalarının tamamlanacağı bugünden itibaren Avusturya ve Almanya’daki yer altı depolarındaki doğalgaz hacmini artırma talimatı vermişti.
Bununla birlikte Putin daha önce Ukrayna'nın gaz transit sisteminin borularının yüzde 80 oranında yıpranmış olduğu, bu nedenle Ukrayna üzerinden transiti artırmanın tehlikeli olacağı konusunda uyarmıştı.
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