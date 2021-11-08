Gram altında yeni zirve: 569 TL

Altın fiyatları yeni haftada da yükselişini koruyor. Gram altın gün içinde 569 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Geçen hafta 928 lira seviyesinden kapanış yapan ve güne 925 liradan başlayan çeyrek altın ise gün içinde 930 liraya kadar çıktı.Geçtiğimiz hafta 1818 dolara kadar yükselerek kapanışını da yine bu seviyeden yapan ons altın, yeni haftaya 1820 dolar seviyesinden başladı. Ons, gün içinde 1818-1920 aralığında seyretmeye devam ediyor.
Haftaya 566 liradan başlayan gram altın zirvesini yenileyerek 569 liraya yükseldi.
Altın fiyatları yeni haftada da yükselişini koruyor. Gram altın gün içinde 569 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştı.
Geçen hafta 928 lira seviyesinden kapanış yapan ve güne 925 liradan başlayan çeyrek altın ise gün içinde 930 liraya kadar çıktı.
Geçtiğimiz hafta 1818 dolara kadar yükselerek kapanışını da yine bu seviyeden yapan ons altın, yeni haftaya 1820 dolar seviyesinden başladı. Ons, gün içinde 1818-1920 aralığında seyretmeye devam ediyor.