Hakan Ural koronavirüse yakalandı

‘Neler Oluyor Hayatta’ programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural’ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.Açıklamada şu ifadelere yerildi:“Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir.”'İyi demekle erken davranmışız'Hakan Ural ,Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı ilk açıklamada “Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah'ın izniyle iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah'tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar” demişti.Daha sonra durumu ağırlaşan Ural, yeniden yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

