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Hamit Altıntop: Artık Milli Takım'da 'One Man Show' bitti
Hamit Altıntop: Artık Milli Takım'da 'One Man Show' bitti
Hamit Altıntop, “Artık ‘One Man Show’ bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var” ifadelerini kullandı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:19+0300
2021-11-08T13:21+0300
spor
hamit altıntop
türkiye futbol federasyonu (tff)
milli takım
stefan kuntz
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Tesisleri'nde Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile televizyon müdürleri bir araya geldi.TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da katıldığı toplantıda yeni Milli Takım yapılanması konuşuldu. Habertürk’ten Serdar Ali Çelikler’in aktardığına göre Hamit Altıntop, "Artık ‘One Man Show’ bitti" dedi.Kurumsal bir yapıya kavuşacak Milli Takımlar yapılanması olacağını söyleyen Altıntop, her Süper Lig ve Birinci Lig takımına altyapı akademisi kurulmasının zorunlu hale getireceklerini ifade etti.‘Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var’4-2 kazanılan Hollanda maçında dahi Türkiye’nin tüm önemli istatistiklerde geride olduğunu söyledi. Stefan Kuntz'tan sadece A Milli Takım sorumluluğu beklediklerini, altyapı ile ilgili hiçbir sorumlulukları olmadığını ifade ederken "Dedim ya artık ‘One Man Show’ bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211105/a-milli-futbol-takiminin-cebelitarik-ve-karadag-maclarinin-aday-kadrosu-aciklandi-1050522686.html
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hamit altıntop, türkiye futbol federasyonu (tff), milli takım, stefan kuntz

Hamit Altıntop: Artık Milli Takım'da 'One Man Show' bitti

13:19 08.11.2021 (güncellendi: 13:21 08.11.2021)
© DHAHamit Altıntop
Hamit Altıntop - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© DHA
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Hamit Altıntop, “Artık ‘One Man Show’ bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var” ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Tesisleri'nde Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile televizyon müdürleri bir araya geldi.
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da katıldığı toplantıda yeni Milli Takım yapılanması konuşuldu. Habertürk’ten Serdar Ali Çelikler’in aktardığına göre Hamit Altıntop, "Artık ‘One Man Show’ bitti" dedi.
Kurumsal bir yapıya kavuşacak Milli Takımlar yapılanması olacağını söyleyen Altıntop, her Süper Lig ve Birinci Lig takımına altyapı akademisi kurulmasının zorunlu hale getireceklerini ifade etti.

‘Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var’

4-2 kazanılan Hollanda maçında dahi Türkiye’nin tüm önemli istatistiklerde geride olduğunu söyledi. Stefan Kuntz'tan sadece A Milli Takım sorumluluğu beklediklerini, altyapı ile ilgili hiçbir sorumlulukları olmadığını ifade ederken "Dedim ya artık ‘One Man Show’ bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var" dedi.
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