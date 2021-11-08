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Hükümet konağı inşaatı soyuldu: 250 bin lira değerinde kablo çalındı
Hükümet konağı inşaatı soyuldu: 250 bin lira değerinde kablo çalındı
Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T12:11+0300
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türkiye
samsun
inşaat
hırsızlık
kablo
malzeme
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Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde malzeme çalındı.Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı. Hırsızlar inşaatta bulunan güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.Kabloların çalındığının anlaşılması üzere durum polise bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/binaya-tirmanip-40-bin-liralik-kablo-caldilar--1050064792.html
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samsun, inşaat, hırsızlık, kablo, malzeme

Hükümet konağı inşaatı soyuldu: 250 bin lira değerinde kablo çalındı

12:11 08.11.2021
© İHA / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAYHükümet konağı inşaatını soydular
Hükümet konağı inşaatını soydular - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY
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Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde malzeme çalındı.
Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı. Hırsızlar inşaatta bulunan güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.
Kabloların çalındığının anlaşılması üzere durum polise bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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