Hükümet konağı inşaatı soyuldu: 250 bin lira değerinde kablo çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde malzeme çalındı.Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı. Hırsızlar inşaatta bulunan güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.Kabloların çalındığının anlaşılması üzere durum polise bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde malzeme çalındı.
Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı. Hırsızlar inşaatta bulunan güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.
Kabloların çalındığının anlaşılması üzere durum polise bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.