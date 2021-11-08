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https://tr.sputniknews.com/20211108/iklim-zirvesinde-bidenin-kendi-dogal-gazini-salmasi-duses-camillayi-tarumar-etti-1050588193.html
'İklim zirvesinde Biden'ın kendi doğal gazını salması Düşes Camilla'yı tarumar etti'
'İklim zirvesinde Biden'ın kendi doğal gazını salması Düşes Camilla'yı tarumar etti'
Daily Mail'e konuşan kaynaklara göre Britanya'nın iklim zirvesi için verdiği resepsiyonda ABD Başkanı'nın uzun ve gürültülü şekilde osurması karşısında şoke... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T15:02+0300
2021-11-08T15:55+0300
dünya
abd
ingiltere
joe biden
camilla parker bowles
iskoçya
britanya
glasgow
iklim zirvesi
cop 26
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ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı sıfatıyla zindeliği ilk günden beri tartışma konusu olan Joe Biden'ın önemli toplantılarda uyuyakalmasının ardından, sera gazı salımlarıyla ilgili bağlayıcı kararların alınacağı Glasgow'daki COP26 iklim zirvesinde kendi doğal gaz salımıyla gündem olduğu öğrenildi.İngiliz gazetesi The Daily Mail'e göre Britanya Veliaht Prensi Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles, ABD Başkanı Biden'ın gaz çıkarması karşısında yaşadığı şoku henüz atlatamadı. Geçen haftanın başında Kelvingrove Sanat Galerisi'nde verilen resepsiyonda 78 yaşındaki ABD Başkanı, Prens Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ile Düşesi Kate ve Britanya Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. 'Görmezden gelmek imkansızdı'Ancak Camilla Parker Bowles'un hoş ve kibar sohbet sırasında Biden'ın gaz çıkardığını fark etmesiyle tuhaf bir an yaşandı. Gazeteye konuşan bir kaynak "Uzun ve gürültülüydü ve görmezden gelmek imkansızdı. O zamandan beri Camilla bunun hakkında konuşmayı bırakmadı" dedi. Zirvede gözlerini açamadıBu alt üst edici kokulu andan birkaç saat önce zirvenin açılış konuşmaları sırasında Biden uyuklarken görüntülendi. 'Uykucu Joe' lakaplı ABD Başkanı bir danışmanı tarafından uyandırılmadan önce bir ara 22 saniye gözleri kapalı halde kaldı. Engelli hakları aktivisti Eddie Ndopu'nun küresel ısınmanın insanın besin yetiştirme ve hatta hayatta kalma kabiliyetini tehdit ettiğini anlattığı konuşması sırasında Biden gözlerini açık tutamadı.20 Kasım'da 79 yaşına girecek Biden daha önce de yellenmesiyle gündeme gelmişti. Cumhuriyetçiler, özellikle eski Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Biden'ın Mayıs 2020'de Pennsylvania Valisi Tom Wolf ile konuşması sırasında şüpheli bir sesin duyulduğu canlı kayıt görüntülerini paylaşmıştı.
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abd, ingiltere, joe biden, camilla parker bowles, iskoçya, britanya, glasgow, iklim zirvesi, cop 26

'İklim zirvesinde Biden'ın kendi doğal gazını salması Düşes Camilla'yı tarumar etti'

15:02 08.11.2021 (güncellendi: 15:55 08.11.2021)
© REUTERS / YVES HERMANJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
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Daily Mail'e konuşan kaynaklara göre Britanya'nın iklim zirvesi için verdiği resepsiyonda ABD Başkanı'nın uzun ve gürültülü şekilde osurması karşısında şoke olan Cornwall Düşesi Camilla, o zamandan beri bunu konuşmadan duramıyor.
ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı sıfatıyla zindeliği ilk günden beri tartışma konusu olan Joe Biden'ın önemli toplantılarda uyuyakalmasının ardından, sera gazı salımlarıyla ilgili bağlayıcı kararların alınacağı Glasgow'daki COP26 iklim zirvesinde kendi doğal gaz salımıyla gündem olduğu öğrenildi.
İngiliz gazetesi The Daily Mail'e göre Britanya Veliaht Prensi Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles, ABD Başkanı Biden'ın gaz çıkarması karşısında yaşadığı şoku henüz atlatamadı.
Geçen haftanın başında Kelvingrove Sanat Galerisi'nde verilen resepsiyonda 78 yaşındaki ABD Başkanı, Prens Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ile Düşesi Kate ve Britanya Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

'Görmezden gelmek imkansızdı'

Ancak Camilla Parker Bowles'un hoş ve kibar sohbet sırasında Biden'ın gaz çıkardığını fark etmesiyle tuhaf bir an yaşandı.
Gazeteye konuşan bir kaynak "Uzun ve gürültülüydü ve görmezden gelmek imkansızdı. O zamandan beri Camilla bunun hakkında konuşmayı bırakmadı" dedi.

Zirvede gözlerini açamadı

Bu alt üst edici kokulu andan birkaç saat önce zirvenin açılış konuşmaları sırasında Biden uyuklarken görüntülendi. 'Uykucu Joe' lakaplı ABD Başkanı bir danışmanı tarafından uyandırılmadan önce bir ara 22 saniye gözleri kapalı halde kaldı. Engelli hakları aktivisti Eddie Ndopu'nun küresel ısınmanın insanın besin yetiştirme ve hatta hayatta kalma kabiliyetini tehdit ettiğini anlattığı konuşması sırasında Biden gözlerini açık tutamadı.
20 Kasım'da 79 yaşına girecek Biden daha önce de yellenmesiyle gündeme gelmişti. Cumhuriyetçiler, özellikle eski Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Biden'ın Mayıs 2020'de Pennsylvania Valisi Tom Wolf ile konuşması sırasında şüpheli bir sesin duyulduğu canlı kayıt görüntülerini paylaşmıştı.
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