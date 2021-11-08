https://tr.sputniknews.com/20211108/iklim-zirvesinde-bidenin-kendi-dogal-gazini-salmasi-duses-camillayi-tarumar-etti-1050588193.html

'İklim zirvesinde Biden'ın kendi doğal gazını salması Düşes Camilla'yı tarumar etti'

'İklim zirvesinde Biden'ın kendi doğal gazını salması Düşes Camilla'yı tarumar etti'

Daily Mail'e konuşan kaynaklara göre Britanya'nın iklim zirvesi için verdiği resepsiyonda ABD Başkanı'nın uzun ve gürültülü şekilde osurması karşısında şoke... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T15:02+0300

2021-11-08T15:02+0300

2021-11-08T15:55+0300

dünya

abd

ingiltere

joe biden

camilla parker bowles

iskoçya

britanya

glasgow

iklim zirvesi

cop 26

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050404337_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_924b358f6d51748e80925e06b0e34f32.jpg

ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı sıfatıyla zindeliği ilk günden beri tartışma konusu olan Joe Biden'ın önemli toplantılarda uyuyakalmasının ardından, sera gazı salımlarıyla ilgili bağlayıcı kararların alınacağı Glasgow'daki COP26 iklim zirvesinde kendi doğal gaz salımıyla gündem olduğu öğrenildi.İngiliz gazetesi The Daily Mail'e göre Britanya Veliaht Prensi Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles, ABD Başkanı Biden'ın gaz çıkarması karşısında yaşadığı şoku henüz atlatamadı. Geçen haftanın başında Kelvingrove Sanat Galerisi'nde verilen resepsiyonda 78 yaşındaki ABD Başkanı, Prens Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ile Düşesi Kate ve Britanya Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. 'Görmezden gelmek imkansızdı'Ancak Camilla Parker Bowles'un hoş ve kibar sohbet sırasında Biden'ın gaz çıkardığını fark etmesiyle tuhaf bir an yaşandı. Gazeteye konuşan bir kaynak "Uzun ve gürültülüydü ve görmezden gelmek imkansızdı. O zamandan beri Camilla bunun hakkında konuşmayı bırakmadı" dedi. Zirvede gözlerini açamadıBu alt üst edici kokulu andan birkaç saat önce zirvenin açılış konuşmaları sırasında Biden uyuklarken görüntülendi. 'Uykucu Joe' lakaplı ABD Başkanı bir danışmanı tarafından uyandırılmadan önce bir ara 22 saniye gözleri kapalı halde kaldı. Engelli hakları aktivisti Eddie Ndopu'nun küresel ısınmanın insanın besin yetiştirme ve hatta hayatta kalma kabiliyetini tehdit ettiğini anlattığı konuşması sırasında Biden gözlerini açık tutamadı.20 Kasım'da 79 yaşına girecek Biden daha önce de yellenmesiyle gündeme gelmişti. Cumhuriyetçiler, özellikle eski Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Biden'ın Mayıs 2020'de Pennsylvania Valisi Tom Wolf ile konuşması sırasında şüpheli bir sesin duyulduğu canlı kayıt görüntülerini paylaşmıştı.

abd

ingiltere

iskoçya

britanya

glasgow

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, ingiltere, joe biden, camilla parker bowles, iskoçya, britanya, glasgow, iklim zirvesi, cop 26