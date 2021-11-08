https://tr.sputniknews.com/20211108/imamoglu-pes-etmez-kilicdaroglu-aday-olmayabilir-1050574726.html

Selvi: İmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilir

Selvi: İmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili yaptığı adaylık açıklaması üzerine kaleme aldığı yazısında, 'İmamoğlu'nun... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T09:52+0300

2021-11-08T09:52+0300

2021-11-08T09:51+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı

mansur yavaş

abdulkadir selvi

cumhurbaşkanlığı seçimi

ekrem imamoğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104140/49/1041404990_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4ed2dd27007a7e72a784f1f3440f296c.jpg

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nuın İmamoğlu ile Yavaş'ın adaylıkları konusundaki açıklamalarını yorumladı. "CHP lideri çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, sizin cumhurbaşkanı adaylığınıza karşıyım mesajını verdi" diyen Selvi, 'belediye başkanlıkları AK Parti'ye geçecek' gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Yavaş'ın önünü kestiğini söyledi.Zaten CHP kulislerinde, “İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa Belediye Meclisi’nde çoğunluk olan Cumhur İttifakı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu seçer. Tevfik Göksü belediye başkanı olunca İmamoğlu aleyhinde kullanılabilecek dosyaları ortaya çıkarır. İmamoğlu’na kök söktürür” diye konuşuluyordu" diyen Selvi, İmamoğlu'nun bu gerekçelere 'çok sert tepki gösterdiğini' iddia etti: "Hatta kulislerde, İmamoğlu’nun yakın çevresine, “Bu benim cumhurbaşkanı adaylığımı engellemek için üretilmiş bir gerekçe. Ama samimi bir gerekçe değil. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Tevfik Göksu’nun yerine kayyum atarsın. O iş biter” dediği konuşuluyordu."İmamoğlu bitti demeden bitmez" diyen Selvi ayrıca, yazısının devamında şunları söyledi:Kılıçdaroğlu’nun amacı bu. Cumhurbaşkanı adaylarının belirleneceği masa kurulmadan önce İmamoğlu ve Yavaş’ı denklem dışına çıkarmak istiyor. Ama Ekrem İmamoğlu bitti demeden bu iş bitmez. Meral Akşener bitti demeden bu iş bitmez. HDP bitti demeden bu iş bitmez. Temel Karamollaoğlu bitti demeden bu iş bitmez.Kılıçdaroğlu da bunun bilincinde. O nedenle, ”Kafamda soru işaretleri var” diye kendine manevra alanı bırakmaya çalışıyor.Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği net. “Bana sorulduğunda ‘Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir’ dedim. Talep gelirse olunur” demişti.Zaman Kılıçdaroğlu’nun lehine işliyor. Ama bu göstergeler, kesin olarak Kılıçdaroğlu aday olacak anlamına gelmiyor.1- Akşener, Karamollaoğlu ve HDP ne diyecek? Çünkü üçü de Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmıyor.2- Ekrem İmamoğlu kabullenip köşesine çekilecek mi? Bence teslim olmayacak.3- Daha da önemlisi Kılıçdaroğlu seçilemeyeceğini görürse buna rağmen aday olmayı göze alabilecek mi? Kılıçdaroğlu, kazanamayacağını görünce son anda aday olmayabilir.'Öldü' paylaşımları Mason bağlantılı'Selvi ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları sonucunda, Erdoğan'la ilgili olarak 'öldü' paylaşımlarını yapan kişinin 'Masonlarla bağlantılı olduğunu' iddia etti: "Erdoğan’la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın, aynı zamanda “Büyük Mason Locası”nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi. Peki Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden Erdoğan’ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.Bu sorunun cevabını aradığımda, “Mason locaları, Erdoğan’ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız mesajını vermek istemiş olabilirler” yanıtını aldım.Görüldüğü gibi Erdoğan’ı tasfiye etmek için kirli bir ittifak söz konusu.Davos’ta ‘One minute’ çektiği tarihten itibaren Yahudi lobisinin hedefinde. FETÖ darbe ile devirmek istedi. Şimdi bir de mason parmağı ortaya çıktı.Erdoğan’a karşı yürütülen psikolojik savaşın arkasında nasıl bir kirli ittifak olduğunu gördünüz mü?Erdoğan gitsin diyenlerin masonlara ait hesaplardan, ”Erdoğan öldü” diye kampanya yapılmasına verecekleri yanıtı merak ediyorum."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, mansur yavaş, abdulkadir selvi, cumhurbaşkanlığı seçimi, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)