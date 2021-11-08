https://tr.sputniknews.com/20211108/istanbulda-taksiyle-otomobil-carpisti-1050583397.html

İstanbul'da taksiyle otomobil çarpıştı

İstanbul'da taksiyle otomobil çarpıştı

Kadıköy'de bir taksi sürücüsü, yan yoldan D-100 karayoluna bağlanmak üzere dönüş yapacağı esnada yol üzerinde seyir halinde olan araçla çarpıştı. Yaşanan kaza... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T13:26+0300

2021-11-08T13:26+0300

2021-11-08T13:25+0300

yaşam

istanbul

kadıköy

trafik kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050583119_0:295:470:559_1920x0_80_0_0_0eae478ba97ee0206c0f4f60bb0b151d.jpg

Kaza, saat 11.00 sıralarında İstanbul Kadıköy D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sağ şeritte dönüş yapmak üzere park halinde olan taksi sürücüsü, o esnada yol üzerinde seyir halinde olan aracı fark etmeyerek dönüş yaptığı esnada çarpıştı. Yaşanan kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde seyir halinde olan araç sürücüsünün korna çalmasına rağmen taksi sürücünün dönüş yaptığı ve çarpıştıkları görülüyor.

istanbul

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kadıköy, trafik kazası