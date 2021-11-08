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İtalya ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşma yürürlüğe girdi
İtalya ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşma yürürlüğe girdi
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T22:46+0300
2021-11-08T22:46+0300
dünya
italya
yunanistan
anlaşma
deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası
deniz yetki alanları
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İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Di Maio ve Dendias'ın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası mali toparlanma için sağlayacağı kurtarma fonunun ekonomi ve enerji alanında iş birliği, düzensiz göç, AB’nin genişlemesi, Doğu Akdeniz ve Libya konularını ele aldığı belirtildi.Açıklamada, "İki bakan ayrıca iki ülke deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın onay belgelerini değiş tokuş etti. Bu, anlaşmanın uluslararası düzeyde yürürlüğe girmesini onaylayan bir adım oldu" ifadesi kullanıldı.Dendias, yarın Vatikan'da temaslarda bulunacakİki bakan, 11 Haziran 2020'de iki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştı. İki bakanın imzaladığı anlaşma, takip eden süreçte iki ülke parlamentolarının onayından geçmişti.Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın yarın Roma'ya komşu şehir devleti Vatikan'a da geçerek temaslarda bulunması bekleniyor.İtalyan basınındaki haberlerde, Dendias'ın burada Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile görüşeceği ve ikilinin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 4-6 Aralık'ta Yunanistan'a yapacağı ziyareti ele alacağı kaydedildi.
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italya, yunanistan, anlaşma, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası, deniz yetki alanları

İtalya ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşma yürürlüğe girdi

22:46 08.11.2021
© AP PhotoHayalet gemi uyarısı
Hayalet gemi uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AP Photo
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın onay belgelerini birbirlerine takdim etti.
İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Di Maio ve Dendias'ın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası mali toparlanma için sağlayacağı kurtarma fonunun ekonomi ve enerji alanında iş birliği, düzensiz göç, AB’nin genişlemesi, Doğu Akdeniz ve Libya konularını ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İki bakan ayrıca iki ülke deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın onay belgelerini değiş tokuş etti. Bu, anlaşmanın uluslararası düzeyde yürürlüğe girmesini onaylayan bir adım oldu" ifadesi kullanıldı.

Dendias, yarın Vatikan'da temaslarda bulunacak

İki bakan, 11 Haziran 2020'de iki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştı. İki bakanın imzaladığı anlaşma, takip eden süreçte iki ülke parlamentolarının onayından geçmişti.
Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın yarın Roma'ya komşu şehir devleti Vatikan'a da geçerek temaslarda bulunması bekleniyor.
İtalyan basınındaki haberlerde, Dendias'ın burada Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile görüşeceği ve ikilinin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 4-6 Aralık'ta Yunanistan'a yapacağı ziyareti ele alacağı kaydedildi.
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