https://tr.sputniknews.com/20211108/iyi-parti-grup-baskanvekilligine-erhan-usta-secildi-1050589370.html
İYİ Parti'de, Lütfü Türkkan'ın yerine grup başkanvekili olarak Erhan Usta seçildi
İYİ Parti'de, Lütfü Türkkan'ın yerine grup başkanvekili olarak Erhan Usta seçildi
İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili olarak Erhan Usta'yı seçti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T15:13+0300
2021-11-08T15:13+0300
2021-11-08T15:55+0300
iyi parti
politika
şehit
küfür etmek
erhan usta
lütfü türkkan
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İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere olağanüstü toplandı.Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla Meclis'te olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta'yı seçti.NTV'nin aktardığına göre, Meral Akşener toplantıda ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.Erhan Usta kimdir? 1966 yılı Samsun Havza doğumlu olan Erhan Usta, ekonomist ve planlama uzmanıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren Usta, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilmiştir. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında bağımsız olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.2020 tarihinde İYİ Parti Grubuna katılmıştır.Usta, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) ve Samsun Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.Erhan Usta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş %21,08 oy oranıyla seçimi tamamlamıştır.
https://tr.sputniknews.com/20211106/iyi-partili-turkkan-ozur-diledi-hic-yapmamam-gereken-bir-seyi-yapmisim-1050533601.html
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iyi parti, şehit, küfür etmek, erhan usta, lütfü türkkan
İYİ Parti'de, Lütfü Türkkan'ın yerine grup başkanvekili olarak Erhan Usta seçildi
15:13 08.11.2021 (güncellendi: 15:55 08.11.2021)
İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili olarak Erhan Usta'yı seçti.
İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere olağanüstü toplandı.
Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla Meclis'te olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta'yı seçti.
NTV'nin aktardığına göre, Meral Akşener toplantıda ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
1966 yılı Samsun Havza doğumlu olan Erhan Usta, ekonomist ve planlama uzmanıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren Usta, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilmiştir. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında bağımsız olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.2020 tarihinde İYİ Parti Grubuna katılmıştır.
Usta, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) ve Samsun Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.
Erhan Usta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş %21,08 oy oranıyla seçimi tamamlamıştır.