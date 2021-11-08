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İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' açıklaması: Görevden çekiyoruz
İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' açıklaması: Görevden çekiyoruz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Bingöl'de vatandaşa küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T13:02+0300
2021-11-08T13:07+0300
politika
meral akşener
şehit
küfür etmek
lütfü türkkan
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını olduğu belirtilen kişiye küfretmesine ilişkin açıklama yaptı.Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir" dedi.Hatayı görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün konuşacağız, milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi biliriz. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz" ifadelerini kullandı.Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir" dedi.Ne olmuştu?Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi. Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Türkkan, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211107/turkkan-sayin-aksenerin-talebi-uzerine-grup-baskanvekilligi-gorevimden-istifa-ediyorum-1050564378.html
https://tr.sputniknews.com/20211108/sehit-yakinina-kufreden-turkkan-hakkinda-1-kurusluk-dava-acilmasi-icin-suc-duyurusu-1050578452.html
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meral akşener, şehit, küfür etmek, lütfü türkkan, iyi parti

İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' açıklaması: Görevden çekiyoruz

13:02 08.11.2021 (güncellendi: 13:07 08.11.2021)
© AAİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Bingöl'de vatandaşa küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın görevinden alındığını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını olduğu belirtilen kişiye küfretmesine ilişkin açıklama yaptı.
Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir" dedi.
Hatayı görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün konuşacağız, milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi biliriz. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz" ifadelerini kullandı.
Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.
Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir" dedi.

Ne olmuştu?

Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi. Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Türkkan, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
TÜRKİYE
Türkkan: Sayın Akşener'in talebi üzerine grup başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum
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