https://tr.sputniknews.com/20211108/iyi-partiden-lutfu-turkkan-aciklamasi-gorevden-cekiyoruz-1050581357.html

İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' açıklaması: Görevden çekiyoruz

İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' açıklaması: Görevden çekiyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Bingöl'de vatandaşa küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T13:02+0300

2021-11-08T13:02+0300

2021-11-08T13:07+0300

politika

meral akşener

şehit

küfür etmek

lütfü türkkan

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını olduğu belirtilen kişiye küfretmesine ilişkin açıklama yaptı.Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir" dedi.Hatayı görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün konuşacağız, milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi biliriz. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz" ifadelerini kullandı.Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir" dedi.Ne olmuştu?Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi. Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Türkkan, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211107/turkkan-sayin-aksenerin-talebi-uzerine-grup-baskanvekilligi-gorevimden-istifa-ediyorum-1050564378.html

https://tr.sputniknews.com/20211108/sehit-yakinina-kufreden-turkkan-hakkinda-1-kurusluk-dava-acilmasi-icin-suc-duyurusu-1050578452.html

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meral akşener, şehit, küfür etmek, lütfü türkkan, iyi parti