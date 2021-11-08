https://tr.sputniknews.com/20211108/japonyada-son-15-aydir-ilk-kez-kovid-19dan-olen-olmadi--1050573555.html

Japonya'da son 15 aydır ilk kez Kovid-19'dan ölen olmadı

Japonya'da son 15 aydır ilk kez Kovid-19'dan ölen olmadı

Japonya'da son 15 aydır ilk kez koronavirüsten can kaybı yaşanmadı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T09:16+0300

2021-11-08T09:16+0300

2021-11-08T09:16+0300

dünya

japonya

aşı

koronavirüs

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Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke geneli Kovid-19 vaka ve can kaybı verilerini güncelledi. Buna göre, vaka sayısı son 24 saatte 162 artarak 1 milyon 724 bin 577'ye yükseldi. Salgın kaynaklı can kaybı ise yaşanmadı. En son ölü sayısının 18 bin 322'ye çıktığı kaydedilmişti. Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün Şubat 2020'de bildirildiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Nisan 2021'de 10 bini geçmişti. Verilere göre, 126 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü Kovid-19'a karşı iki doz aşılandı. Ülke genelinde 100 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211027/japonyada-nufusun-yuzde-70inden-cift-doz-asilandi-1050218359.html

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japonya, aşı, koronavirüs