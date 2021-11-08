https://tr.sputniknews.com/20211108/kapatilan-ataturk-havalimaninda-25-yilda-90-bin-ozel-ucus-1050593632.html

Kapatılan Atatürk Havalimanı’nda 2.5 yılda 90 bin özel uçuş

Kapatılan Atatürk Havalimanı’nda 2.5 yılda 90 bin özel uçuş

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesine yanıt veren Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı’nın kapatıldığı günden 30 Eylül 2021’e... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T17:42+0300

2021-11-08T17:42+0300

2021-11-08T17:42+0300

türkiye

chp

mahmut tanal

atatürk havalimanı

uçuş

havalimanı

cumhuriyet halk partisi (chp)

özel

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tarifeli uçuşlara kapatıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı uçakları, kargo uçakları ve özel jetlerin kullandığı Atatürk Havalimanı’ndaki uçak trafiğini TBMM gündemine taşıdı.Tanal, Karaismailoğlu’na, Atatürk Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçaklardan kaçının Cumhurbaşkanlığı filosuna, kaçının özel kargo firmalara ait olduğunu; alana iniş ve kalkış yapan özel ve ticari jet sayısını sordu.Bakan Karaismailoğlu, Tanal’ın önergesine verdiği yanıtta, 7 Nisan 2019-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’ndaki toplam uçak trafiğinin 90 bin 693 olduğunu belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20210926/istanbul-havalimani-avrupanin-en-yogun-havalimani-oldu-sabiha-gokcen-4-sirada-1049260652.html

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chp, mahmut tanal, atatürk havalimanı, uçuş, havalimanı, cumhuriyet halk partisi (chp), özel