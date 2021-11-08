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https://tr.sputniknews.com/20211108/kapatilan-ataturk-havalimaninda-25-yilda-90-bin-ozel-ucus-1050593632.html
Kapatılan Atatürk Havalimanı’nda 2.5 yılda 90 bin özel uçuş
Kapatılan Atatürk Havalimanı’nda 2.5 yılda 90 bin özel uçuş
CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesine yanıt veren Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı’nın kapatıldığı günden 30 Eylül 2021’e... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T17:42+0300
2021-11-08T17:42+0300
türkiye
chp
mahmut tanal
atatürk havalimanı
uçuş
havalimanı
cumhuriyet halk partisi (chp)
özel
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tarifeli uçuşlara kapatıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı uçakları, kargo uçakları ve özel jetlerin kullandığı Atatürk Havalimanı’ndaki uçak trafiğini TBMM gündemine taşıdı.Tanal, Karaismailoğlu’na, Atatürk Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçaklardan kaçının Cumhurbaşkanlığı filosuna, kaçının özel kargo firmalara ait olduğunu; alana iniş ve kalkış yapan özel ve ticari jet sayısını sordu.Bakan Karaismailoğlu, Tanal’ın önergesine verdiği yanıtta, 7 Nisan 2019-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’ndaki toplam uçak trafiğinin 90 bin 693 olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210926/istanbul-havalimani-avrupanin-en-yogun-havalimani-oldu-sabiha-gokcen-4-sirada-1049260652.html
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chp, mahmut tanal, atatürk havalimanı, uçuş, havalimanı, cumhuriyet halk partisi (chp), özel

Kapatılan Atatürk Havalimanı’nda 2.5 yılda 90 bin özel uçuş

17:42 08.11.2021
© REUTERS / Murad Sezer/ArşivAtatürk Havalimanı / THY
Atatürk Havalimanı / THY - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / Murad Sezer/Arşiv
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CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesine yanıt veren Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı’nın kapatıldığı günden 30 Eylül 2021’e kadar 90 bin 693 uçuşa ev sahipliği yaptığını açıkladı. Bu sayı, günde yaklaşık 100 uçuşa karşılık geliyor.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tarifeli uçuşlara kapatıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı uçakları, kargo uçakları ve özel jetlerin kullandığı Atatürk Havalimanı’ndaki uçak trafiğini TBMM gündemine taşıdı.
Tanal, Karaismailoğlu’na, Atatürk Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçaklardan kaçının Cumhurbaşkanlığı filosuna, kaçının özel kargo firmalara ait olduğunu; alana iniş ve kalkış yapan özel ve ticari jet sayısını sordu.
Bakan Karaismailoğlu, Tanal’ın önergesine verdiği yanıtta, 7 Nisan 2019-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’ndaki toplam uçak trafiğinin 90 bin 693 olduğunu belirtti.
İGA / İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
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