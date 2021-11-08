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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bizi alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bizi alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bugün bizi Kadıköy'de alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu takım alkışı hak ediyor" dedi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
kayserispor
taraftar
alkış
berna gözbaşı
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Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçında 3 puana çok yaklaştıklarına dikkati çekerek, ''Malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi'' değerlendirmesinde bulundu.Gözbaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı
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fenerbahçe, kayserispor, taraftar, alkış, berna gözbaşı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bizi alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum

00:20 08.11.2021
© AABerna Gözbaşı
Berna Gözbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bugün bizi Kadıköy'de alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu takım alkışı hak ediyor" dedi.
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçında 3 puana çok yaklaştıklarına dikkati çekerek, ''Malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi'' değerlendirmesinde bulundu.
Gözbaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı
"Bugün bizi Kadıköy'de alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu takım alkışı hak ediyor. Yukatel Kayserispor'umuza gönül veren tüm futbolseverlere destekleri için teşekkür ediyorum. Biz puan cetvelinde hak ettiğimiz üst sıralara elbette çıkacağız. Biz güzel futbolumuza devam ettikçe her şeye rağmen, tüm engellere rağmen hak ettiğimiz yere geleceğiz. Çünkü ligin en iyi takımlarından biriyiz. En baştan beri hedeflediğimiz daha cesur, daha atak, kendinden emin, uyum içinde bir Yukatel Kayserispor vardı sahada. Akıllı oyunumuzu 2 golle süsledik, Kadıköy'de bir kez daha 3 puana çok yaklaşmışken yeniden malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi."
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