https://tr.sputniknews.com/20211108/konyada-51-buyuklugunde-deprem-1050599743.html
Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T20:58+0300
2021-11-08T20:58+0300
2021-11-08T21:56+0300
yaşam
konya
deprem
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Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.'Olumsuz bir ihbarda bulunulmadı'AFAD, depremin ardından şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesi kullanıldı.'3 metruk binada hasar oluştu'AFAD, deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.'Lütfen panik yapmayın'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, depremin ardından gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım" dedi.
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konya, deprem
Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
20:58 08.11.2021 (güncellendi: 21:56 08.11.2021)
AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
'Olumsuz bir ihbarda bulunulmadı'
AFAD, depremin ardından şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
'3 metruk binada hasar oluştu'
AFAD, deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.
'Lütfen panik yapmayın'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, depremin ardından gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım" dedi.