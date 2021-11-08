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Konya'da trafik kazası: ABD vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti
Konya'da trafik kazası: ABD vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti
Konya Akşehir'de kamyon otomobille çarpıştı. Kazada ABD vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T23:59+0300
2021-11-08T23:59+0300
2021-11-09T00:00+0300
yaşam
abd
konya
trafik kazası
kaza
vatandaş
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Bekir A. idaresindeki 42 UC 041 plakalı kamyon, D-300 karayolunun Değirmenköy Mahallesi yakınlarında, Gökhan Bola'nın kullandığı 43 BD 190 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada otomobilde bulunan ABD vatandaşı 44 yaşındaki James Stanley hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Gökhan Bola ve araçtaki İlkim Kaya yaralandı.James Stanley'in cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morguna, yaralılar da tedavi altına alınmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Konya'da trafik kazası: ABD vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti 23:59 08.11.2021 (güncellendi: 00:00 09.11.2021)
Konya Akşehir'de kamyon otomobille çarpıştı. Kazada ABD vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Bekir A. idaresindeki 42 UC 041 plakalı kamyon, D-300 karayolunun Değirmenköy Mahallesi yakınlarında, Gökhan Bola'nın kullandığı 43 BD 190 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan ABD vatandaşı 44 yaşındaki
James Stanley hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Gökhan Bola ve araçtaki İlkim Kaya yaralandı. James Stanley'in cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morguna, yaralılar da tedavi altına alınmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.