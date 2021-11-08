https://tr.sputniknews.com/20211108/kripto-para-piyasalari-ilk-kez-3-trilyon-dolar-barajini-asti-1050577906.html

Kripto para piyasaları ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı

Kripto para piyasaları ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı

Son 24 saatte yüzde 4.2 artan kripto para piyasalarının toplam değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T11:41+0300

2021-11-08T11:41+0300

2021-11-08T11:41+0300

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Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 9.50 itibarıyla Bitcoin yüzde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 66 bin 250 dolar seviyesine çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 41.34'e geldi. Ethereum'un fiyatı da yüzde 4.5 artarak 4 bin 771 dolar oldu. Ripple cephesinde de hızlı bir yükseliş görüldü. Dogecoin'deki yükseliş de yüzde 5 civarında yaşandı. Böylece 2 trilyon dolar barajını nisan ayının başında geçen kripto para piyasaları 3 trilyon dolar barajını da aşmış oldu.

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bitcoin, kripto para, dogecoin, ethereum, ripple