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https://tr.sputniknews.com/20211108/kripto-para-piyasalari-ilk-kez-3-trilyon-dolar-barajini-asti-1050577906.html
Kripto para piyasaları ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı
Kripto para piyasaları ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı
Son 24 saatte yüzde 4.2 artan kripto para piyasalarının toplam değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T11:41+0300
2021-11-08T11:41+0300
2021-11-08T11:41+0300
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Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 9.50 itibarıyla Bitcoin yüzde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 66 bin 250 dolar seviyesine çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 41.34'e geldi. Ethereum'un fiyatı da yüzde 4.5 artarak 4 bin 771 dolar oldu. Ripple cephesinde de hızlı bir yükseliş görüldü. Dogecoin'deki yükseliş de yüzde 5 civarında yaşandı. Böylece 2 trilyon dolar barajını nisan ayının başında geçen kripto para piyasaları 3 trilyon dolar barajını da aşmış oldu.
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bitcoin, kripto para, dogecoin, ethereum, ripple
Kripto para piyasaları ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı
Son 24 saatte yüzde 4.2 artan kripto para piyasalarının toplam değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.
Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 9.50 itibarıyla Bitcoin yüzde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 66 bin 250 dolar seviyesine çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 41.34'e geldi.
Ethereum'un fiyatı da yüzde 4.5 artarak 4 bin 771 dolar oldu.
Ripple cephesinde de hızlı bir yükseliş görüldü. Dogecoin'deki yükseliş de yüzde 5 civarında yaşandı.
Böylece 2 trilyon dolar barajını nisan ayının başında geçen kripto para piyasaları 3 trilyon dolar barajını da aşmış oldu.