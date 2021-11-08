Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211108/kripto-para-yatirimcilarina-sanal-cuzdan-uyarisi-1050598856.html
Kripto para yatırımcılarına 'sanal cüzdan' uyarısı
Kripto para yatırımcılarına 'sanal cüzdan' uyarısı
Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto para yatırımcılarını sanal dolandırıcılığa karşı... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T20:25+0300
2021-11-08T20:25+0300
ekonomi
bitcoin
uyarı
kripto para
sanal para
kripto para madenciliği
kripto para cüzdanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044798808_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ab6ef7313f49a9d44f8ed77089cbce3.jpg
Konya'da Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'ne katılan Kurtuluş, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Blockchain ve kripto paralarla ekonomi kurgusunun değiştiğini ifade eden Kurtuluş, rezervlere dayalı ekonomilerden işleme dayalı ekonomilere geçildiğini vurguladı.Kurtuluş, varlığın ve değerlerin el değiştiği dönemden geçildiğine işaret ederek, "Girişimcilerle bockchain teknolojisini konuştuk. Türkiye, kripto paralar konusuna ilgi duyan dünyada sayılı ülkelerin arasında geliyor. Bu alana 'alım satım' olarak bakmamak lazım, bir de bunun altyapısı ve ne üretilir onu konuşmamız lazım. Finansal teknoloji şirketlerimizin olması önemli. Finansal teknoloji alanında Türkiye çok hızlı gelişiyor, şirket sayısı çok arttı. Bankaların yapısı hantal, finansal teknoloji şirketleri startuplar daha seri. Büyük bir değer yarattılar" diye konuştu.'Borçlanarak yatırım yapmayın' çağrısıKripto para yatırımcısına yönelik önerilerini sıralayan Kurtuluş, şöyle konuştu:"Kripto para konusunda bilmiyorsanız, bilinçsiz şekilde yatırım yapmayın. Kripto para çok riskli bir yatırım aracıdır. Standartları öyledir. 'Alım-satım yaparım' diyorsanız buna hiç başlamayın. Kredi çekerek veya borçlanarak bu işe girmeyin. Bu piyasada olun ancak araştırın ve iyi inceleyin ona göre yatırımınızı yapın. Borsalara dikkat edin. Yatırım yapacağınız kripto para tüm yatırımlarınızın yüzde 20'sini geçmemeli. Al-sat değil de teknolojisine güvendiğiniz kripto paralara yatırım yapın.Kripto parayı kendi cüzdanınızda tutun. İnternette cüzdanınıza girmeye çalışırken ilk çıkan reklama tıklayıp da cüzdan numaranızı yazmayın. Telefonların güvenliğine de dikkat edin. Bunlar çok önemli ve öncelikle yatırımı korumalısınız."Bazı dolandırıcılık mağdurlarının kendilerine müracaat ettiğini belirten Kurtuluş, "Geçenlerde yüklü miktarda yatırımı olan bir hanımefendi, cüzdanına erişmek isterken reklama tıklamış, parasının bir bölümünü boşaltmışlar" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/altin-yatirimcilarinda-bitcoin-endisesi-1050040971.html
https://tr.sputniknews.com/20211028/el-salvador-25-milyon-dolar-degerinde-420-bitcoin-daha-aldi-simdiden-kr-ettik-1050265093.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044798808_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_66e51157120d0d06bee07f16be312cf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bitcoin, uyarı, kripto para, sanal para, kripto para madenciliği, kripto para cüzdanı

Kripto para yatırımcılarına 'sanal cüzdan' uyarısı

20:25 08.11.2021
© REUTERS / FLORENCE LOKripto para birimleri
Kripto para birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / FLORENCE LO
Abone ol
Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto para yatırımcılarını sanal dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Konya'da Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'ne katılan Kurtuluş, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Blockchain ve kripto paralarla ekonomi kurgusunun değiştiğini ifade eden Kurtuluş, rezervlere dayalı ekonomilerden işleme dayalı ekonomilere geçildiğini vurguladı.
Kurtuluş, varlığın ve değerlerin el değiştiği dönemden geçildiğine işaret ederek, "Girişimcilerle bockchain teknolojisini konuştuk. Türkiye, kripto paralar konusuna ilgi duyan dünyada sayılı ülkelerin arasında geliyor. Bu alana 'alım satım' olarak bakmamak lazım, bir de bunun altyapısı ve ne üretilir onu konuşmamız lazım. Finansal teknoloji şirketlerimizin olması önemli. Finansal teknoloji alanında Türkiye çok hızlı gelişiyor, şirket sayısı çok arttı. Bankaların yapısı hantal, finansal teknoloji şirketleri startuplar daha seri. Büyük bir değer yarattılar" diye konuştu.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
EKONOMİ
Altın yatırımcılarında 'Bitcoin endişesi'
21 Ekim, 13:28

'Borçlanarak yatırım yapmayın' çağrısı

Kripto para yatırımcısına yönelik önerilerini sıralayan Kurtuluş, şöyle konuştu:
"Kripto para konusunda bilmiyorsanız, bilinçsiz şekilde yatırım yapmayın. Kripto para çok riskli bir yatırım aracıdır. Standartları öyledir. 'Alım-satım yaparım' diyorsanız buna hiç başlamayın. Kredi çekerek veya borçlanarak bu işe girmeyin. Bu piyasada olun ancak araştırın ve iyi inceleyin ona göre yatırımınızı yapın. Borsalara dikkat edin. Yatırım yapacağınız kripto para tüm yatırımlarınızın yüzde 20'sini geçmemeli. Al-sat değil de teknolojisine güvendiğiniz kripto paralara yatırım yapın.
Kripto parayı kendi cüzdanınızda tutun. İnternette cüzdanınıza girmeye çalışırken ilk çıkan reklama tıklayıp da cüzdan numaranızı yazmayın. Telefonların güvenliğine de dikkat edin. Bunlar çok önemli ve öncelikle yatırımı korumalısınız."
Bazı dolandırıcılık mağdurlarının kendilerine müracaat ettiğini belirten Kurtuluş, "Geçenlerde yüklü miktarda yatırımı olan bir hanımefendi, cüzdanına erişmek isterken reklama tıklamış, parasının bir bölümünü boşaltmışlar" dedi.
El Salvador - Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
EKONOMİ
El Salvador, 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldı: 'Şimdiden kâr ettik'
28 Ekim, 14:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:34Falcao'nun İspanya'da da sakatlık peşini bırakmıyor
20:33Belarus: Sınırın Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor
20:25Kripto para yatırımcılarına 'sanal cüzdan' uyarısı
20:24Bişkek, en kirli havalı şehirler sıralamasında Delhi'yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti
20:16Rus Helikopterleri: Modernize edilen hafif helikopter Ka-226T ilk uçuşunu gerçekleştirdi
20:12Fed Başkanı Powell: Salgın, ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti
20:06Lavrov: Ukrayna hükümetindeki son değişiklikler ‘şahinlerin’ sayısını artırdı
20:04Gazeteci Lube Ayar: MİT istemiş, Fatih Altaylı beni kovmuş
20:02Rusya'nın uluslararası rezervleri tarihinin yeni zirvesini gördü
19:58Rus askerler, Tacikistan'daki üssü seyir füzelerinden koruma tatbikatı gerçekleştirdi
19:53Rusya’da, yasak içeriği kaldırmayan Google ve Telegram’a 6 milyon ruble ceza
19:49Rusya’nın Belarus’taki askeri varlığıyla ilgili anlaşma 25 yıl uzatıldı
19:48Avrupa’da yeni salgın hızla yayılıyor: 9 ülke alarma geçti
19:44Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a tepki: 'Milletvekili sıfatı altında TBMM'de durma hakkı yok'
19:37Trump: 2024 seçimleri için benim aday olmamdan birçok kişinin memnun olacağını düşünüyorum
19:32TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden rahatsızlık duyuyorlar
19:21Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 39 bin 400 yeni Kovid-19 vakası saptandı
19:12Gürcistan'da açlık grevini sürdüren tutuklu Saakaşvili hastaneye kaldırıldı
19:10Avcılar'da iplik fabrikasında yangın
19:0860 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı