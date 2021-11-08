https://tr.sputniknews.com/20211108/kuveytte-hukumet-istifa-etti-1050587734.html

Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah liderliğindeki hükümetin, Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğu bildirildi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T14:43+0300

2021-11-08T14:43+0300

2021-11-08T14:43+0300

dünya

kuveyt

hükümet

istifa

şeyh nevvaf el-ahmed el-cabir es-sabah

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Söz konusu istifa haberini, Kuveyt merkezli El-Kabes gazetesi duyurdu.Gazetenin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf es-Sabah'a istifasını sundu.Haberde, hükümetin istifa nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.Kuveyt makamlarından da henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Kuveyt'te Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerin ardından 14 Aralık 2020'de Sabah Halid liderliğinde kurulan hükümet bir ay geçmeden 12 Ocak 2021'de istifa etmişti. Kuveyt resmi ajansı KUNA, kabine üyelerinin, 'parlamento ile hükümet arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeler ve ulusal çıkarlar doğrultusunda istifalarını sunduğunu' belirtmişti.Kuveyt Emiri, 24 Ocak'ta yeni hükümeti kurma görevini yine Sabah Halid'e vermişti.Başbakan Sabah Halid liderliğindeki 15 bakandan oluşan hükümet, mart ayında yemin ederek göreve başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210623/kuveyt-parlamentosunda-bakanlar-ile-muhalefet-vekilleri-kavga-etti-1044799722.html

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kuveyt, hükümet, istifa, şeyh nevvaf el-ahmed el-cabir es-sabah