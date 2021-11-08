https://tr.sputniknews.com/20211108/lubnan-cumhurbaskani-suudi-arabistan-ile-yasanan-ihtilafin-cozmek-icin-durust-bir-diyalog-gerekli-1050588964.html

Lübnan Cumhurbaşkanı: Suudi Arabistan ile yaşanan ihtilafı çözmek için dürüst bir diyalog gerekli

Lübnan Cumhurbaşkanı: Suudi Arabistan ile yaşanan ihtilafı çözmek için dürüst bir diyalog gerekli

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ülkesinin Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle yaşadığı krizin çözümünün dürüst bir diyaloğa bağlı olduğunu ifade etti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T15:07+0300

2021-11-08T15:07+0300

2021-11-08T15:07+0300

dünya

suudi arabistan

lübnan

mişel aun

diplomatik kriz

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ülkesinin yeni atanan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen savaşı konusunda aylar önce yaptığı açıklama nedeniyle Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle yaşadığı krize ilişkin değerlendirmede bulundu.Twitter hesabından açıklamada bulunan Aun, "Lübnan, başta Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri olmak üzere Arap ülkeleriyle en iyi ilişkilere sahip olma arzusunda" dedi.Arap Birliği'nin Riyad ile Beyrut arasında ilişkileri yeniden tesis etme girişimlerini memnuniyetle karşıladığını belirten Aun, "Son zamanlarda yaşananların çözümü, iki ülke arasında dürüst bir diyalog yoluyla olmalıdır" ifadelerini kullandı.Aun, Lübnan devleti ile şahıslar veya grupların, özellikle de sorumluluğun gözetilmediği bir durum söz konusu olduğunda ayrı tutulması gerektiğini kaydetti.Lübnan Cumhurbaşkanı Aun, "Lübnan, ilişkileri yoluna koymak için ulusal egemenliği ve karşılıklı kaygıları dikkate alan dürüstlük atmosferini hazırlamaya yardımcı olacak şekilde tutum almaktan çekinmeyecek" diye ekledi.Kordahi, ağustos bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu."Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kordahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor" yanıtını vermişti.Sonrasında Suudi Arabistan ve Yemen'e müdahale eden diğer bir dizi Körfez ülkesi, Lübnan ile diplomatik kriz başlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211031/suudi-arabistan-hizbullahin-lubnan-uzerindeki-hakimiyeti-isiginda-beyrutla-iliski-faydasiz-1050337513.html

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