https://tr.sputniknews.com/20211108/manisada-sokagi-ikiye-bolen-turbe-evi-tarif-etmek-kolay-oluyor-1050571092.html

Manisa'da sokağı ikiye bölen türbe: 'Evi tarif etmek kolay oluyor'

Manisa'da sokağı ikiye bölen türbe: 'Evi tarif etmek kolay oluyor'

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ndeki Sevinç Sokak'ta bulunan ve Manisa ermişlerinden olduğu belirtilen Terzizade Ahmed Efendi'nin türbesi... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T04:16+0300

2021-11-08T04:16+0300

2021-11-08T04:19+0300

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Ege Mahallesi'nin imara açılmasıyla 17. yüzyılda yaşadığı söylenen Terzizade Ahmed Efendi Türbesi, apartmanların arasında kaldı.Bulunduğu sokağı ikiye bölen türbeyi ilk kez görenler şaşkınlık yaşarken, mahalli ise duruma zamanla alıştı.Her cuma günü ziyarete gelenler de türbe başında dua ediyor.Mahalleye 6 ay önce taşındığını ve türbenin bulunduğu Sevinç Sokak'ta oturduğunu belirten Nevzat Çakar (70), "Aslında çok güzel. Sokağı tarif etmede işime çok yarıyor. Misafirlerim geldiği zaman, ilk gördüklerinde önce şaşırıyorlar. Biz de ilk gördüğümüzde şaşırmıştık" dedi. Oğlunu arkadaşına bırakmak için sokağa gelen Haldun Dalyan (43) ise "Buraya ikinci gelişim. Daha önce burada bir türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce ilginç geldi ama güzel. Böyle bir sokakta otururum ama çekinebilirim de mahalle sakinleri alıştı sanırım" ifadelerini kullandı.

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türkiye, manisa, türbe