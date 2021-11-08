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https://tr.sputniknews.com/20211108/maradonayi-oldurmekle-suclanan-7-kisi-hakim-karsisina-cikti-1050601030.html
Maradona’yı öldürmekle suçlanan 7 kişi hakim karşısına çıktı
Maradona’yı öldürmekle suçlanan 7 kişi hakim karşısına çıktı
Arjantin’de geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünden sorumlu... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T22:10+0300
2021-11-08T22:10+0300
dünya
arjantin
diego maradona
futbol
ölüm
mahkeme
hakim
suçlu
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Geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünden sorumlu tutulan 7 sanığın Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki San Isidro’da yargılanmasına başlandı. Davada Beyin Cerrahı Leopoldo Luque, Psikiyatrist Agustina Cosachov, Psikolog Carlos Diaz, Evde Bakım Koordinatörü Doktor Nancy Forlini ve hemşireler Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almiron ve Mariano Perroni yargılanıyor. Duruşmada, olaya karışanların parmak izlerinin alınmasının yanı sıra olası bir sabıka kayıtlarının olup olmadığı tespit edildi.Duruşmanın ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermekten kaçınan Beyin Cerrahı Luque, bir gazetecinin kendisine avukatının yerel bir televizyon kameramanına saldırdığı iddialarını sorması üzerine, “Avukat olan ben değilim, olsaydım onu savunurdum. Beni zorluyorsunuz” diye cevap verdi.Savcılık tarafından sağlık raporu hazırlanmıştıSan Isidro Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 29 uzman doktor tarafından rapor hazırlanmıştı. 70 sayfalık raporda, ölümünden kısa süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona'nın yatağında ölü bulunduğu andan en az 12 saat önce acı çekmeye başladığı, kendisi ile ilgilenen sağlık ekibinin yeterli derece tıbbi bakım uygulamadığı belirtilmişti. Maradona'nın uygun bir sağlık kuruluşunda yeterli tedavi ile "hayatta kalma şansının daha yüksek olacağı" sonucuna varılan raporda, Maradona'nın beyin ameliyatı geçirdikten sonra "zihinsel yetilerini tam olarak kullanamadığı" gerekçesiyle nerede tedavi edileceğine karar vermesinin kendisine bırakılmaması gerektiği vurgulanmıştı. Raporda Maradona'nın sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin "eksik ve sorumsuzca" olduğu ve sağlık durumunun ihmal edildiğinin altı çizilmişti.Arjantin Milli Futbol takımı ile 1986 yılında Meksika’da Dünya Kupası'nı kazanan Maradona, alkol bağımlılığı sebebiyle uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı. Kansızlık ve sıvı kaybı nedeniyle 2 Kasım 2020 tarihinde bir kliniğe yatırılan yıldız futbolcu, beyin zarı altında biriken kan pıhtısı nedeniyle Beyin Cerrahı Luque ve ekibi tarafından ameliyat edilmişti. Hastaneden 11 Kasım 2020’de taburcu edilen Maradona’nın otopsi raporunda, “kronik kalp yetmezliğinin alevlenmesine bağlı akut akciğer ödemi” nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilmiş, kalbinde ayrıca “dilate kardiyomiyopati” tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210311/arjantinde-maradona-eylemi-1044002514.html
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arjantin, diego maradona, futbol, ölüm, mahkeme, hakim, suçlu

Maradona’yı öldürmekle suçlanan 7 kişi hakim karşısına çıktı

22:10 08.11.2021
© AFP 2021Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor.
Arjantin'de binlerce kişi Maradona'ya veda ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AFP 2021
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Arjantin’de geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünden sorumlu tutulan 7 sanığın yargılanmasına başlandı.
Geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünden sorumlu tutulan 7 sanığın Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki San Isidro’da yargılanmasına başlandı.
Davada Beyin Cerrahı Leopoldo Luque, Psikiyatrist Agustina Cosachov, Psikolog Carlos Diaz, Evde Bakım Koordinatörü Doktor Nancy Forlini ve hemşireler Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almiron ve Mariano Perroni yargılanıyor.
Duruşmada, olaya karışanların parmak izlerinin alınmasının yanı sıra olası bir sabıka kayıtlarının olup olmadığı tespit edildi.
Duruşmanın ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermekten kaçınan Beyin Cerrahı Luque, bir gazetecinin kendisine avukatının yerel bir televizyon kameramanına saldırdığı iddialarını sorması üzerine, “Avukat olan ben değilim, olsaydım onu savunurdum. Beni zorluyorsunuz” diye cevap verdi.
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Savcılık tarafından sağlık raporu hazırlanmıştı

San Isidro Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 29 uzman doktor tarafından rapor hazırlanmıştı.
70 sayfalık raporda, ölümünden kısa süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona'nın yatağında ölü bulunduğu andan en az 12 saat önce acı çekmeye başladığı, kendisi ile ilgilenen sağlık ekibinin yeterli derece tıbbi bakım uygulamadığı belirtilmişti.
Maradona'nın uygun bir sağlık kuruluşunda yeterli tedavi ile "hayatta kalma şansının daha yüksek olacağı" sonucuna varılan raporda, Maradona'nın beyin ameliyatı geçirdikten sonra "zihinsel yetilerini tam olarak kullanamadığı" gerekçesiyle nerede tedavi edileceğine karar vermesinin kendisine bırakılmaması gerektiği vurgulanmıştı.
Raporda Maradona'nın sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin "eksik ve sorumsuzca" olduğu ve sağlık durumunun ihmal edildiğinin altı çizilmişti.
Arjantin Milli Futbol takımı ile 1986 yılında Meksika’da Dünya Kupası'nı kazanan Maradona, alkol bağımlılığı sebebiyle uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.
Kansızlık ve sıvı kaybı nedeniyle 2 Kasım 2020 tarihinde bir kliniğe yatırılan yıldız futbolcu, beyin zarı altında biriken kan pıhtısı nedeniyle Beyin Cerrahı Luque ve ekibi tarafından ameliyat edilmişti.
Hastaneden 11 Kasım 2020’de taburcu edilen Maradona’nın otopsi raporunda, “kronik kalp yetmezliğinin alevlenmesine bağlı akut akciğer ödemi” nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilmiş, kalbinde ayrıca “dilate kardiyomiyopati” tespit edilmişti.
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