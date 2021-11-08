https://tr.sputniknews.com/20211108/meteorolojiden-denizler-icin-firtina-uyarisi-1050594792.html

Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T18:43+0300

2021-11-08T18:43+0300

2021-11-08T18:43+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

fırtına

açıklama

uyarı

duyuru

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Rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Marmara Denizi'nde rüzgarın çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Kuzey ve Orta Ege'de, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi öngörülen fırtınanın, perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.Akdeniz'de ise çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

https://tr.sputniknews.com/20211108/istanbul-bogazi-sis-nedeniyle-transit-gemi-gecislerine-kapatildi-1050594673.html

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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, fırtına, açıklama, uyarı, duyuru