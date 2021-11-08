NASA, Rusya ile çapraz uçuş olasılığını doğruladı

UUİ Program Yöneticisi Joel Montalbano, Crew-2 misyonuna adanan basın toplantısında ABD’li astronotların ve Rus kozmonotların ileride birbirilerinin uzay araçları ile çapraz uçuşlar programı kapsamında uzaya açılabileceklerini ifade etti.Montalbano, “Rus kozmonotun bizim uzay aracımızda, NASA astronotunun ise Soyuz aracında uzaya açılma olasılığını değerlendiriyoruz. Soyuz’da astronot ve bizim aracımızda kozmonot bulunduracak şekilde çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.Daha önce, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) resmi temsilcisi Rene Pischel, astronotların Roscosmos ile NASA arasındaki çapraz uçuş anlaşmasına tabi olarak Rus gemilerinde tekrar uzaya uçmaya başlayabileceğini söyledi.Daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Sözcüsü Rene Pischel, Rus uzay ajansı Roscosmos ile NASA arasında çapraz uçuş anlaşmasının sağlanmasına bağlı olarak Avrupalı astronotların yeniden Soyuz uzay aracıyla uzaya gidebileceğini açıklamıştı.ESA’dan astronotlar en son Temmuz 2019’da Soyuz uzay aracıyla yolculuk yapmıştı. O tarihten bu yana Rus uzay aracının kullanılmamasının nedeni, ESA’nın NASA ile olan anlaşması. Söz konusu anlaşmaya göre ABD, kendisine donanım sevkiyatı yapan Avrupa’ya uzay araçlarında yer tahsis ediyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Program Yöneticisi Montalbano, ABD’li astronotların ve Rus kozmonotların ileride çapraz uçuşlar programı kapsamında birbirilerinin uzay araçları ile uzaya açılabileceklerini belirtti.
UUİ Program Yöneticisi Joel Montalbano, Crew-2 misyonuna adanan basın toplantısında ABD’li astronotların ve Rus kozmonotların ileride birbirilerinin uzay araçları ile çapraz uçuşlar programı kapsamında uzaya açılabileceklerini ifade etti.
Montalbano, “Rus kozmonotun bizim uzay aracımızda, NASA astronotunun ise Soyuz aracında uzaya açılma olasılığını değerlendiriyoruz. Soyuz’da astronot ve bizim aracımızda kozmonot bulunduracak şekilde çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.
Daha önce, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) resmi temsilcisi Rene Pischel, astronotların Roscosmos ile NASA arasındaki çapraz uçuş anlaşmasına tabi olarak Rus gemilerinde tekrar uzaya uçmaya başlayabileceğini söyledi.
Daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Sözcüsü Rene Pischel, Rus uzay ajansı Roscosmos ile NASA arasında çapraz uçuş anlaşmasının sağlanmasına bağlı olarak Avrupalı astronotların yeniden Soyuz uzay aracıyla uzaya gidebileceğini açıklamıştı.
ESA’dan astronotlar en son Temmuz 2019’da Soyuz uzay aracıyla yolculuk yapmıştı. O tarihten bu yana Rus uzay aracının kullanılmamasının nedeni, ESA’nın NASA ile olan anlaşması. Söz konusu anlaşmaya göre ABD, kendisine donanım sevkiyatı yapan Avrupa’ya uzay araçlarında yer tahsis ediyor.