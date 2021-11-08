https://tr.sputniknews.com/20211108/neset-ertasin-filminin-cekilmesine-yonelik-yargi-yolu-acildi-1050585277.html

Neşet Ertaş'ın filminin çekilmesine yönelik yargı yolu açıldı

Neşet Ertaş'ın filminin çekilmesine yönelik yargı yolu açıldı

Neşet Ertaş'ın hayatını konu edinecek olan sinema filminin çekilmemesine yönelik sanatçının ailesinin Mustafa Uslu'ya açtığı dava sonuçlandı. Mahkemeden çıkan... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T13:56+0300

2021-11-08T13:56+0300

2021-11-08T13:56+0300

yaşam

türkiye

film

yönetmen

neşet ertaş

mustafa uslu

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Neşet Ertaş'ın hayatının Erol Parlak tarafından kaleme alındığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2019'da yayımladığı iki ciltlik 'Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri' adlı kitaptan yola çıkılarak film haline getirilmesinin yolu mahkeme kararıyla açıldı.Ailesi 'Rızamız yok' demiştiYapımcı Mustafa Uslu, ağustos ayında yönetmeni Ömer Faruk Sorak ve oyuncularının katılımıyla düzenlediği basın toplantısında 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adlı sinema filminin tanıtımını yapmıştı.Bunun üzerine Neşet Ertaş'ın çocukları Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Canan İlhan, babalarının hayatının filme çekilmesine asla rızalarının olmadığını söyleyerek 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekilmemesi için dava açmıştı.Söz konusu dava, geçtiğimiz günlerde görülerek 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekilmesinde herhangi bir mahsur olmadığı kararına varıldı. Habertürk'ün haberine göre; Mustafa Uslu, dava süreci boyunca da Erol Parlak'ın danışmanlığında filmin çekim hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek planlandığı gibi ocak ayında sete çıkılacağını söyledi. Uslu, Neşet Ertaş'ın ailesiyle uzlaşma olup olmayacağı yönündeki sorumuza "Ben filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan kitaptan yola çıkarak çekeceğim. Ailenin bu konuda bir hakkı yok. Filmin müziklerinin kaydı Ankara'daki Müzik ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin stüdyolarında yapıldı. 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ı önümüzdeki yılın sonunda gösterime çıkaracağız. Ayrıca Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümü olan 25 Eylül 2022'de Kırşehir Stadyumu'nda halk ozanlarının katılımıyla geniş çaplı bir anma töreni düzenleyeceğiz Bunu yanı sıra 2023'te Kırşehir'de bir Neşet Ertaş Müzik ve Güzel Sanatlar Lisesi de açacağız" şeklinde cevap verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210824/neset-ertasin-hayati-sinemaya-aktarilacak-1048293141.html

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türkiye, film, yönetmen, neşet ertaş, mustafa uslu