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Nikaragua devlet başkanlığı seçimlerinde Ortega önde: AB'den yaptırım tehdidi
Nikaragua devlet başkanlığı seçimlerinde Ortega önde: AB'den yaptırım tehdidi
Nikaragua'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde sandıkların yarısı açıldı. 2007'den bu yana görevde olan Daniel Ortega, oyların yüzde 75'ini kazandı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T17:08+0300
2021-11-08T17:14+0300
dünya
nikaragua
daniel ortega
seçim
yaptırım
josep borrell
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Nikaragua'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini mevcut lider Daniel Ortega önde götürüyor.Ülkenin Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Brenda Rocha, yaptığı açıklamada sandıkların yaklaşık yüzde 50'inin açıldığını ve Ortega'nın lideri olduğu Sandinist Cephe'nin oyların yüzde 75'ini aldığını söyledi.1970'lerde ABD destekli Somoza diktatörlüğünün devrilmesinde yer alan Ortega, dünkü açıklamasında seçimi, barış ve ekonomik istikrar ile çatışma, kaos ve muhalefetin terörü arasında bir seçim olarak nitelendirmişti.Ortega, "Bu tarihsel bir savaş" diye konuşmuştu.AB: Nikaragua, artık tamamen otokratik bir rejimAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Ortega'nın Nikaragua seçimlerinin 'meşruiyetten yoksun' olduğunu öne sürerek yeni yaptırımların değerlendirildiğini ifade etti.Borell, "Seçim sürecinin güvenilirliği; devlet başkanı adaylarının, muhalefet liderlerinin, öğrenci ve kırsal kesim liderlerinin, gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve iş dünyası temsilcilerinin sistematik olarak hapsedilmesi, taciz edilmesi ve sindirilmesiyle ezildi" dedi."Nikaragualılar ifade, örgütlenme ve barışçıl gösteri özgürlüklerinden mahrum bırakıldı" iddiasında bulunan Borrell, "Muhalif sesler susturuldu, çok sayıda sivil toplum örgütü yasadışı ilan edildi ve devlet baskısı dur durak bilmiyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan Borrell, uygulanması planlanan yaptırımlarda 'Nikaragua halkının sıkıntılarına bir yenisini ekleyecek tedbirlerden dikkatle kaçınıldığını' kaydetti.Rusya: ABD'nin Nikaragua'daki seçimlerin sonuçlarını tanımamasını kınıyoruzÖte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yla Moskova'da düzenlediği ortak basın toplantısında Moskova'nın 'ABD'nin Nikaragua'daki seçimlerin sonuçlarını tanımamasını kınadığını söyledi.Washington'un tutumunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Lavrov, "Nikaragua Anayasası'na göre egemenlik millete ait ve sadece halk, ülkedeki seçim sürecinin meşruiyetine dair hükümde bulunma hakkına sahip. Seçimler ve seçimlere hazırlık süreci, Nikaragua hükümetine yönelik eşsiz bir baskı altında geçti, ABD tarafından seçimlerden çok uzun bir süre önce sonuçların tanınmamasına yönelik kampanya başlatıldı" ifadelerini kullandı.Rusya'nın seçimlere gözlemcilerini gönderdiğini anlatan Lavrov, onların gözlemlerine göre seçimlerin organize bir şekilde, Nikaragua mevzuatına tamamen uyularak ve tüm pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştiğini aktardı.ABD Başkanı Joe Biden, dünkü açıklamasında seçimleri 'hileli' olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211005/nikaragua-devlet-baskani-ortega-roma-katolik-piskoposlarini-terorist-olarak-nitelendirdi-1049530464.html
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nikaragua, daniel ortega, seçim, yaptırım, josep borrell

Nikaragua devlet başkanlığı seçimlerinde Ortega önde: AB'den yaptırım tehdidi

17:08 08.11.2021 (güncellendi: 17:14 08.11.2021)
© REUTERSNikaragua - seçim - Daniel Ortega
Nikaragua - seçim - Daniel Ortega - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© REUTERS
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Nikaragua'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde sandıkların yarısı açıldı. 2007'den bu yana görevde olan Daniel Ortega, oyların yüzde 75'ini kazandı.
Nikaragua'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini mevcut lider Daniel Ortega önde götürüyor.
Ülkenin Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Brenda Rocha, yaptığı açıklamada sandıkların yaklaşık yüzde 50'inin açıldığını ve Ortega'nın lideri olduğu Sandinist Cephe'nin oyların yüzde 75'ini aldığını söyledi.
1970'lerde ABD destekli Somoza diktatörlüğünün devrilmesinde yer alan Ortega, dünkü açıklamasında seçimi, barış ve ekonomik istikrar ile çatışma, kaos ve muhalefetin terörü arasında bir seçim olarak nitelendirmişti.
Ortega, "Bu tarihsel bir savaş" diye konuşmuştu.

AB: Nikaragua, artık tamamen otokratik bir rejim

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Ortega'nın Nikaragua seçimlerinin 'meşruiyetten yoksun' olduğunu öne sürerek yeni yaptırımların değerlendirildiğini ifade etti.
Borell, "Seçim sürecinin güvenilirliği; devlet başkanı adaylarının, muhalefet liderlerinin, öğrenci ve kırsal kesim liderlerinin, gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve iş dünyası temsilcilerinin sistematik olarak hapsedilmesi, taciz edilmesi ve sindirilmesiyle ezildi" dedi.
"Nikaragualılar ifade, örgütlenme ve barışçıl gösteri özgürlüklerinden mahrum bırakıldı" iddiasında bulunan Borrell, "Muhalif sesler susturuldu, çok sayıda sivil toplum örgütü yasadışı ilan edildi ve devlet baskısı dur durak bilmiyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Borrell, uygulanması planlanan yaptırımlarda 'Nikaragua halkının sıkıntılarına bir yenisini ekleyecek tedbirlerden dikkatle kaçınıldığını' kaydetti.

Rusya: ABD'nin Nikaragua'daki seçimlerin sonuçlarını tanımamasını kınıyoruz

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yla Moskova'da düzenlediği ortak basın toplantısında Moskova'nın 'ABD'nin Nikaragua'daki seçimlerin sonuçlarını tanımamasını kınadığını söyledi.
Washington'un tutumunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Lavrov, "Nikaragua Anayasası'na göre egemenlik millete ait ve sadece halk, ülkedeki seçim sürecinin meşruiyetine dair hükümde bulunma hakkına sahip. Seçimler ve seçimlere hazırlık süreci, Nikaragua hükümetine yönelik eşsiz bir baskı altında geçti, ABD tarafından seçimlerden çok uzun bir süre önce sonuçların tanınmamasına yönelik kampanya başlatıldı" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın seçimlere gözlemcilerini gönderdiğini anlatan Lavrov, onların gözlemlerine göre seçimlerin organize bir şekilde, Nikaragua mevzuatına tamamen uyularak ve tüm pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştiğini aktardı.
ABD Başkanı Joe Biden, dünkü açıklamasında seçimleri 'hileli' olarak nitelendirmişti.
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi Rosario Murillo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
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