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https://tr.sputniknews.com/20211108/onur-air-pilotu-hac-icin-6-ucak-10-yil-boyunca-her-ay-15-milyon-dolar-kazandi-bu-para-nerede-1050581035.html
Onur Air pilotu: Hac için 6 uçak 10 yıl boyunca her ay 1.5 milyon dolar kazandı, bu para nerede?
Onur Air pilotu: Hac için 6 uçak 10 yıl boyunca her ay 1.5 milyon dolar kazandı, bu para nerede?
Maaş alamadıklarını belirten 1600 Onur Havayolları çalışanı arasında bulunan bir pilot, “Sadece hac ve umre için 6 geniş gövdeli uçak 10 yıl boyunca uçak... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T12:49+0300
2021-11-08T12:49+0300
türkiye
protesto
onur hava yolları
onur air
maaş
pilot
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Yaklaşık 2 yıldır maaş alamayan Onur Havayolları'nın (Onur Air), 1600 Çalışanı aileleri ile birlikte 11 Kasım 2021 günü Saat 11.11’de şirket önünde toplanmaya hazırlanıyor.Şirket yönetimiyle tüm görüşme taleplerine ve çözüm arayışlarına rağmen sonuç alamayan çalışanlar adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, maaş alamayan bir Onur Havayolları pilotu ise, “Onur Havayolları tam 6 geniş gövdeli uçağıyla 10 yıl boyunca Suudi Arabistan'da operasyon yaptı. Uçak başına her ay 1.5 milyon dolar para alındı. Ben de bu operasyonlarda görev aldım. Bunu konuyla ilgili herkes bilir. Basit hesapla yılda 108 milyon dolar, 10 yılda 1 milyar dolar yani yaklaşık 10 milyar lira eder. Bu sadece hac ve umre kazancı. Bu paralar nerede? Neden bu kadar insanın çoluk çocuğunu mağdur ediyorlar" dedi. Cumhurbaşkanlığı'na mektupBir başka mağdur pilotun Cumhurbaşkanlığı'na ve ilgili bakanlıklara gönderdiği mektupta dile getirdikleri de dikkat çekti:“Sayın Cumhurbaşkanım bir Türk pilotu olarak bir konu arz edeceğim:21 aydır personeline tek bir kuruş ödeme yapmayan Onur Havayolları’nda neler oluyor? Onur Havayolları göz göre göre iflasa mı gidiyor?İflas eden Atlasjet ve iflas etmekte olan Onur Havayolları’nda uçan 400’e yakın bu milletin evladı olan yerli pilotlarımız iki yıldır işsizken, başta milli bayrak taşıyıcımız THY ve Pegasus Havayolları başta olmak üzere: Yunan, Sırp, Hırvat, Belarus, Şili, Arjantin, Brazilya , Bolivya, İngiltere, Almanya ve diğer ülke vatandaşları uçarken, kendi pilotlarımızın akıbetleri ne olacak?Yunanistan’da, İngiltere’de, Fransa ve diğer bir çok ülkede tek bir Türk vatandaşı pilotun uçtuğunu görmezken bu durum vicdanlarımızı yaralamaktadır.”
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protesto, onur hava yolları, onur air, maaş, pilot

Onur Air pilotu: Hac için 6 uçak 10 yıl boyunca her ay 1.5 milyon dolar kazandı, bu para nerede?

12:49 08.11.2021
© Fotoğraf : DHAOnur Air uçağı
Onur Air uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Maaş alamadıklarını belirten 1600 Onur Havayolları çalışanı arasında bulunan bir pilot, “Sadece hac ve umre için 6 geniş gövdeli uçak 10 yıl boyunca uçak başına her ay 1.5 milyon dolar kazandı. Bu operasyonlarda ben de vardım. Basit hesapla yılda 1 milyar, 10 yılda 10 milyar lira eder. Bu para nerede, neden maaşlarımızı ödemiyorlar" dedi.
Yaklaşık 2 yıldır maaş alamayan Onur Havayolları'nın (Onur Air), 1600 Çalışanı aileleri ile birlikte 11 Kasım 2021 günü Saat 11.11’de şirket önünde toplanmaya hazırlanıyor.
Şirket yönetimiyle tüm görüşme taleplerine ve çözüm arayışlarına rağmen sonuç alamayan çalışanlar adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizin köklü havayolu şirketlerinden Onur Havayolları 2019 yılında 3 milyar 127 milyon lira ciro ile Türkiye’nin 110. büyük firması oldu.
Buna rağmen 2020 yılında 1600 den fazla personeline henüz ülkemizde pandeminin etkileri görülmediği halde Şubat-Mart maaşlarını ödemedi.
Yine pandemi döneminde operasyonlarına devam etmesine rağmen, çalışan personellerine hiç bir maaş ödemesi yapmayıp haklarını hiç etti.
21 aydır çalışanlarına maaş ödemediği gibi hiçbir açıklamada bulunmadı.
Şirketimizin göz göre göre iflasa götürülüyor olması ve ilgili kurumların buna duyarsız kalmasından üzüntü duyuyoruz.
Binlerce mağdur Onur Havayolları çalışanları olarak alın terimiz olan tüm hak edişlerimizi istiyoruz.
Yine devletimizin Onur Havayolları üzerinde ivedi olarak mali denetim getirmesini talep ediyoruz.
Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, maaş alamayan bir Onur Havayolları pilotu ise, “Onur Havayolları tam 6 geniş gövdeli uçağıyla 10 yıl boyunca Suudi Arabistan'da operasyon yaptı. Uçak başına her ay 1.5 milyon dolar para alındı. Ben de bu operasyonlarda görev aldım. Bunu konuyla ilgili herkes bilir. Basit hesapla yılda 108 milyon dolar, 10 yılda 1 milyar dolar yani yaklaşık 10 milyar lira eder. Bu sadece hac ve umre kazancı. Bu paralar nerede? Neden bu kadar insanın çoluk çocuğunu mağdur ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'na mektup

Bir başka mağdur pilotun Cumhurbaşkanlığı'na ve ilgili bakanlıklara gönderdiği mektupta dile getirdikleri de dikkat çekti:
Sayın Cumhurbaşkanım bir Türk pilotu olarak bir konu arz edeceğim:
21 aydır personeline tek bir kuruş ödeme yapmayan Onur Havayolları’nda neler oluyor? Onur Havayolları göz göre göre iflasa mı gidiyor?
İflas eden Atlasjet ve iflas etmekte olan Onur Havayolları’nda uçan 400’e yakın bu milletin evladı olan yerli pilotlarımız iki yıldır işsizken, başta milli bayrak taşıyıcımız THY ve Pegasus Havayolları başta olmak üzere: Yunan, Sırp, Hırvat, Belarus, Şili, Arjantin, Brazilya , Bolivya, İngiltere, Almanya ve diğer ülke vatandaşları uçarken, kendi pilotlarımızın akıbetleri ne olacak?
Yunanistan’da, İngiltere’de, Fransa ve diğer bir çok ülkede tek bir Türk vatandaşı pilotun uçtuğunu görmezken bu durum vicdanlarımızı yaralamaktadır.”
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