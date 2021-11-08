https://tr.sputniknews.com/20211108/otobus-soforunu-olumden-cebindeki-ruhsat-kurtardi-1050578281.html

Otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı

Otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı

İstanbul Kağıthane'de usulsüz kart kullanan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İETT otobüsü şoförü, bıçağın ruhsata isabet etmesiyle ölümden döndü. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T11:49+0300

2021-11-08T11:49+0300

2021-11-08T11:49+0300

türkiye

istanbul

ruhsat

bilet

tartışma

kavga

şoför

yolcu

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İstanbul'da, dün sabah saatlerinde seferini yapmak için yola çıkan otobüs şoförü Özer Güleryüz, yolculardan birinin başkasına ait kartı kullandığını fark etti. Şoför, yolcuyu uyararak başka kart kullanmasını istedi. Yolcu, elindeki kartlardan birini basarak şoförün arkasındaki koltuğa oturdu. Şirintepe Durağı'na yaklaşınca diğer yolcular indi. Usulsüz kart kullanan kişi, şoförün yanına gelerek elindeki bıçağı şoförün göğsüne saplamak istedi. Şoförün koltuktan kalkarak saldırgana karşılık vermesiyle bıçak koruma camını kırdı. Bıçaklı saldırgan kapıdan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Bıçağın ruhsata gelmesi nedeniyle olaydan yara almadan kurtulan şoför, polise giderek bıçaklı saldırgandan şikayetçi oldu.'Ruhsat hayatımı kurtardı'Bıçaklı saldırıya uğrayan otobüs şoförü Özer Güleryüz, "27 T Şirintepe - Şişli hattında çalışıyorum. Sabahleyin yola çıktım. Yolcuları almaya başladım. Erkek yolcunun biri, kadın öğrenci kartı bastı. Ben de kendisine 'Bunu kullanmaya yetkiniz yok.' O da 'herkes kullanıyor. Ne var bunda' dedi. Ben de 'ben bu akbili iptal ediyorum dedim ve iptal tuşuna bastım.' Başka kartınız varsa onu basın. Koronavirüs nedeniyle herkesin HES kodu olması gerekiyor. Elinde bir sürü kart vardı. Birini bastı arkama oturdu. Şirintepe'ye doğru yanaştık. Yolcular indi. Bir ben bir de o kaldı. Bana 'Aç şu kapıyı' dedi. Ben de kapı açık in dedim. O anda elindeki bıçağı göğsüme doğru yapıştırdı. Bıçak cebimdeki ruhsata geldi. Sonra kapışmaya başladık. Elindeki bıçağı yüzüme salladı. Ben kapıyı kapattım ama kaçtı. Karakola giderek şikayetçi oldum. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bunlar böyle sahte pasolar kullanarak bizleri zor durumda bırakıyorlar. Bıçağı tam buraya vurunca ruhsata geldi. Bu ruhsat benim hayatımı kurtardı. Ruhsat olmasa buradan içeri girerdi. Ya yoğun bakımdaydım ya ölmüştüm. Yüzüme de vurmaya çalıştı. Koruyucu cam da kırıldı" dedi.

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istanbul, ruhsat, bilet, tartışma, kavga, şoför, yolcu