https://tr.sputniknews.com/20211108/otobus-soforunu-olumden-cebindeki-ruhsat-kurtardi-1050578281.html
Otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
İstanbul Kağıthane'de usulsüz kart kullanan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İETT otobüsü şoförü, bıçağın ruhsata isabet etmesiyle ölümden döndü. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T11:49+0300
2021-11-08T11:49+0300
2021-11-08T11:49+0300
türkiye
istanbul
ruhsat
bilet
tartışma
kavga
şoför
yolcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050577878_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e069b935616bb55bc4dc548967d527bd.jpg
İstanbul'da, dün sabah saatlerinde seferini yapmak için yola çıkan otobüs şoförü Özer Güleryüz, yolculardan birinin başkasına ait kartı kullandığını fark etti. Şoför, yolcuyu uyararak başka kart kullanmasını istedi. Yolcu, elindeki kartlardan birini basarak şoförün arkasındaki koltuğa oturdu. Şirintepe Durağı'na yaklaşınca diğer yolcular indi. Usulsüz kart kullanan kişi, şoförün yanına gelerek elindeki bıçağı şoförün göğsüne saplamak istedi. Şoförün koltuktan kalkarak saldırgana karşılık vermesiyle bıçak koruma camını kırdı. Bıçaklı saldırgan kapıdan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Bıçağın ruhsata gelmesi nedeniyle olaydan yara almadan kurtulan şoför, polise giderek bıçaklı saldırgandan şikayetçi oldu.'Ruhsat hayatımı kurtardı'Bıçaklı saldırıya uğrayan otobüs şoförü Özer Güleryüz, "27 T Şirintepe - Şişli hattında çalışıyorum. Sabahleyin yola çıktım. Yolcuları almaya başladım. Erkek yolcunun biri, kadın öğrenci kartı bastı. Ben de kendisine 'Bunu kullanmaya yetkiniz yok.' O da 'herkes kullanıyor. Ne var bunda' dedi. Ben de 'ben bu akbili iptal ediyorum dedim ve iptal tuşuna bastım.' Başka kartınız varsa onu basın. Koronavirüs nedeniyle herkesin HES kodu olması gerekiyor. Elinde bir sürü kart vardı. Birini bastı arkama oturdu. Şirintepe'ye doğru yanaştık. Yolcular indi. Bir ben bir de o kaldı. Bana 'Aç şu kapıyı' dedi. Ben de kapı açık in dedim. O anda elindeki bıçağı göğsüme doğru yapıştırdı. Bıçak cebimdeki ruhsata geldi. Sonra kapışmaya başladık. Elindeki bıçağı yüzüme salladı. Ben kapıyı kapattım ama kaçtı. Karakola giderek şikayetçi oldum. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bunlar böyle sahte pasolar kullanarak bizleri zor durumda bırakıyorlar. Bıçağı tam buraya vurunca ruhsata geldi. Bu ruhsat benim hayatımı kurtardı. Ruhsat olmasa buradan içeri girerdi. Ya yoğun bakımdaydım ya ölmüştüm. Yüzüme de vurmaya çalıştı. Koruyucu cam da kırıldı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/otobus-soforu-yol-verme-tartismasinda-minibusun-onunu-kesip-sopayla-saldirdi-1050065086.html
https://tr.sputniknews.com/20211027/otobuste-maske-takmadigi-icin-kendisini-uyaran-yolcuyu-vuran-kisi-tutuklandi-1050236571.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050577878_184:0:2851:2000_1920x0_80_0_0_53fb18fae449afc4c6be0d88d3a2dca1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, ruhsat, bilet, tartışma, kavga, şoför, yolcu
Otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
İstanbul Kağıthane'de usulsüz kart kullanan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İETT otobüsü şoförü, bıçağın ruhsata isabet etmesiyle ölümden döndü.
İstanbul'da, dün sabah saatlerinde seferini yapmak için yola çıkan otobüs şoförü Özer Güleryüz, yolculardan birinin başkasına ait kartı kullandığını fark etti.
Şoför, yolcuyu uyararak başka kart kullanmasını istedi. Yolcu, elindeki kartlardan birini basarak şoförün arkasındaki koltuğa oturdu. Şirintepe Durağı'na yaklaşınca diğer yolcular indi. Usulsüz kart kullanan kişi, şoförün yanına gelerek elindeki bıçağı şoförün göğsüne saplamak istedi. Şoförün koltuktan kalkarak saldırgana karşılık vermesiyle bıçak koruma camını kırdı. Bıçaklı saldırgan kapıdan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Bıçağın ruhsata gelmesi nedeniyle olaydan yara almadan kurtulan şoför, polise giderek bıçaklı saldırgandan şikayetçi oldu.
'Ruhsat hayatımı kurtardı'
Bıçaklı saldırıya uğrayan otobüs şoförü Özer Güleryüz, "27 T Şirintepe - Şişli hattında çalışıyorum. Sabahleyin yola çıktım. Yolcuları almaya başladım. Erkek yolcunun biri, kadın öğrenci kartı bastı. Ben de kendisine 'Bunu kullanmaya yetkiniz yok.' O da 'herkes kullanıyor. Ne var bunda' dedi. Ben de 'ben bu akbili iptal ediyorum dedim ve iptal tuşuna bastım.' Başka kartınız varsa onu basın. Koronavirüs nedeniyle herkesin HES kodu olması gerekiyor. Elinde bir sürü kart vardı. Birini bastı arkama oturdu. Şirintepe'ye doğru yanaştık. Yolcular indi. Bir ben bir de o kaldı. Bana 'Aç şu kapıyı' dedi. Ben de kapı açık in dedim. O anda elindeki bıçağı göğsüme doğru yapıştırdı. Bıçak cebimdeki ruhsata geldi. Sonra kapışmaya başladık. Elindeki bıçağı yüzüme salladı. Ben kapıyı kapattım ama kaçtı. Karakola giderek şikayetçi oldum. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bunlar böyle sahte pasolar kullanarak bizleri zor durumda bırakıyorlar. Bıçağı tam buraya vurunca ruhsata geldi. Bu ruhsat benim hayatımı kurtardı. Ruhsat olmasa buradan içeri girerdi. Ya yoğun bakımdaydım ya ölmüştüm. Yüzüme de vurmaya çalıştı. Koruyucu cam da kırıldı" dedi.