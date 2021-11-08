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Pakistan hükümeti ile Taliban'ın Pakistan kolu TTP arasında ateşkes
Pakistan hükümeti ile Taliban'ın Pakistan kolu TTP arasında ateşkes
Pakistan Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry, Afganistan'daki Taliban hükümetinin yardımıyla yapılan görüşmelerin ardından yerel Taliban militanları olan... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T22:39+0300
2021-11-08T22:39+0300
dünya
afganistan
taliban
pakistan
ateşkes
anlaşma
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Pakistan Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry, Afganistan'daki Taliban hükümetinin yardımı ile yapılan görüşmelerin ardından Pakistan'ın Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) olarak bilinen yerel Taliban militanları ile 'tam bir ateşkes' üzerinde anlaşmaya vardığını kaydetti. Chaudhry, "Müzakerelerin ilerlemesiyle ateşkes uzamaya devam edecek. Pakistan hükümeti ve yasaklanan TTP tam bir ateşkes üzerinde anlaştı" ifadelerini kullandı.Chaudhry müzakerelerin Pakistan yasalarına ve anayasasına uygun olacağını belirtirken, TTP tarafından ise anlaşmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211106/islamabad-pakistan-talibanindan-silah-birakmasini-istedi-iddiasi-afgan-talibani-devrede-1050533128.html
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afganistan, taliban, pakistan, ateşkes, anlaşma

Pakistan hükümeti ile Taliban'ın Pakistan kolu TTP arasında ateşkes

22:39 08.11.2021
© REUTERS / Faisal MahmoodPakistan bayrağı
Pakistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / Faisal Mahmood
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Pakistan Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry, Afganistan'daki Taliban hükümetinin yardımıyla yapılan görüşmelerin ardından yerel Taliban militanları olan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) ile 'tam bir ateşkes' üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
Pakistan Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry, Afganistan'daki Taliban hükümetinin yardımı ile yapılan görüşmelerin ardından Pakistan'ın Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) olarak bilinen yerel Taliban militanları ile 'tam bir ateşkes' üzerinde anlaşmaya vardığını kaydetti.
Chaudhry, "Müzakerelerin ilerlemesiyle ateşkes uzamaya devam edecek. Pakistan hükümeti ve yasaklanan TTP tam bir ateşkes üzerinde anlaştı" ifadelerini kullandı.
Chaudhry müzakerelerin Pakistan yasalarına ve anayasasına uygun olacağını belirtirken, TTP tarafından ise anlaşmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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