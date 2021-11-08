https://tr.sputniknews.com/20211108/patenli-gencler-hareket-halindeki-tirin-arkasinda-yolculuk-yapti-1050573433.html

Patenli gençler, hareket halindeki tırın arkasında yolculuk yaptı

Patenli gençler, hareket halindeki tırın arkasında yolculuk yaptı

Diyarbakır’da 3 patenci genç, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tırın arkasına tutunup dakikalarca yolculuk yaptı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T09:01+0300

2021-11-08T09:01+0300

2021-11-08T09:00+0300

yaşam

diyarbakır

paten

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050573408_0:0:627:352_1920x0_80_0_0_5373900a36c50da4c035d6b6d4887b7b.jpg

Diyarbakır'da Zümrüt Kent Caddesi üzerinde bir tırın arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 şahıs, sürücünün tepkisiyle karşılaştı.Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan patenli şahıslar, bir süre böyle yolculuk yaparak tır sürücüsünün kendilerini fark etmesi üzerine gözden kayboldu.

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, paten