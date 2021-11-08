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https://tr.sputniknews.com/20211108/patenli-gencler-hareket-halindeki-tirin-arkasinda-yolculuk-yapti-1050573433.html
Patenli gençler, hareket halindeki tırın arkasında yolculuk yaptı
Patenli gençler, hareket halindeki tırın arkasında yolculuk yaptı
Diyarbakır’da 3 patenci genç, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tırın arkasına tutunup dakikalarca yolculuk yaptı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
diyarbakır
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Diyarbakır'da Zümrüt Kent Caddesi üzerinde bir tırın arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 şahıs, sürücünün tepkisiyle karşılaştı.Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan patenli şahıslar, bir süre böyle yolculuk yaparak tır sürücüsünün kendilerini fark etmesi üzerine gözden kayboldu.
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diyarbakır, paten

Patenli gençler, hareket halindeki tırın arkasında yolculuk yaptı

09:01 08.11.2021
© İHAPatenli gençler, hareket halindeki tırın arkasında yolculuk yaptı
Patenli gençler, hareket halindeki tırın arkasında yolculuk yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© İHA
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Diyarbakır’da 3 patenci genç, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tırın arkasına tutunup dakikalarca yolculuk yaptı.
Diyarbakır'da Zümrüt Kent Caddesi üzerinde bir tırın arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 şahıs, sürücünün tepkisiyle karşılaştı.
Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan patenli şahıslar, bir süre böyle yolculuk yaparak tır sürücüsünün kendilerini fark etmesi üzerine gözden kayboldu.
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