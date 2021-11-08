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https://tr.sputniknews.com/20211108/polonya-ilerleyen-gocmen-grubuna-karsi-belarus-sinirina-takviye-guc-gonderdi-1050588751.html
Polonya, ilerleyen göçmen grubuna karşı Belarus sınırına takviye güç gönderdi
Polonya, ilerleyen göçmen grubuna karşı Belarus sınırına takviye güç gönderdi
Polonya hükümeti, Belarus’tan kalabalık bir grup göçmenin sınıra doğru ilerlediği haberlerinin ardından sınırı takviye güç gönderme kararı aldı. Litvanya... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T15:02+0300
2021-11-08T15:02+0300
dünya
polonya
belarus
göçmen krizi
avrupa birliği
mülteci krizi
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Polonya Sınır Muhafızları’nın sözcüsü Ewelina Szczepanska, Belarus’tan ilerleyen kalabalık göçmen grubuna karşı sınırda muhafızların, polisin ve askerin varlığının güçlendirildiğini söyledi. Szczepanska, görüntülere bakılırsa göçmenlerin kuzeydoğudaki Kuznica geçiş noktasına doğru ilerlediklerini sandıklarını belirtti.Polonya Güvenlik Servisi sözcülerden Stanislaw Zaryn da Twitter’da, sınıra ilerledikleri görülen göçmenlerin videosunu paylaştı ve ‘sınırdan çok endişe verici haberlerin geldiği’ ifadelerini kullandı.Belarus Devlet Sınır Komitesi de kalabalık bir grup göçmenin Polonya sınırına doğru ilerlemekte olduğunu doğruladı. Polonya Sınır Muhafızları’ndan bir sözcü Sputnik haber ajansına açıklamasında, sınıra doğru ilerleyen göçmenlerin sayısının birkaç bini bulduğunu düşündüklerini söyledi.AB’nin doğu sınırında yer alan Polonya yaz aylarından beri Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan Ortadoğulu ve Afrikalı göçmenlerin sınıra akın etmeleri nedeniyle baskı altında. Polonya şimdiye dek, söz konusu sınırı geçme girişimlerine ya engel oldu ya da sınırı geçmeyi başaranları Belarus’a geri gönderdi.Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk yerel bir radyoya açıklamasında, “Belarus, silahların ateşleneceği ve kayıpların verileceği büyük bir hadise yaşanmasına sebep olmak istiyor. Basındaki haberlere bakacak olursak, Kuznica yakınlarında büyük bir provokasyon hazırlığındalar, burada toplu bir sınır geçiş girişimi olacak” dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik da "Polonya otoritelerin her senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu" söyledi.Belarus ve AB’den karşılıklı suçlamalarVarşova ile Brüksel, ‘göçmenlerin sınıra kadar ulaşmasına izin verdiği için’ Belarus hükümetini, ‘AB’yi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla’ suçluyor. Ayrıca, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak, Belarus’un, göçmenleri sınıra gitmeleri konusunda cesaretlendirerek bilinçli olarak bir göçmen krizi yaratmaya çalıştığını iddia ediyorlar.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, göçmen krizi yaratmaya çalıştıkları suçlamalarını defalarca reddetti ve Polonya güçlerinin sınırda göçmenlere karşı şiddet uygulamasını eleştirdi.İnsan hakları savunucuları, göçmenlerin Belarus’tan Polonya’ya geçmeye çalışırken dondurucu soğuklar, açlık ve susuzlukla mücadele etmek zorunda kaldıkları konusunda uyarılar yapıyor.Polonya hükümeti yaz aylarından beri en az yedi göçmeni, sınırda hayatını kaybetmiş olarak bulunduklarını söylüyor.Litvanya sınıra takviye güç gönderiyorBu sırada Litvanya hükümeti de olası bir göçmen akınına karşı hazırlıklı olmak adına Belarus ile sınırına asker gönderme kararı aldı. Ancak sınıra ne kadar asker gönderileceği ve bu takviye güçlerin tam olarak nerelere konuşlandırılacağı konularında bilgi verilmedi.Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, Belarus sınırında acil durum ilan edip etmeme konusunu da ele alacağını belirtti.
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polonya, belarus, göçmen krizi, avrupa birliği, mülteci krizi

Polonya, ilerleyen göçmen grubuna karşı Belarus sınırına takviye güç gönderdi

15:02 08.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya'da göçmenler
Polonya'da göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
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Polonya hükümeti, Belarus’tan kalabalık bir grup göçmenin sınıra doğru ilerlediği haberlerinin ardından sınırı takviye güç gönderme kararı aldı. Litvanya hükümeti de olası bir göçmen akınına karşı Belarus ile sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor.
Polonya Sınır Muhafızları’nın sözcüsü Ewelina Szczepanska, Belarus’tan ilerleyen kalabalık göçmen grubuna karşı sınırda muhafızların, polisin ve askerin varlığının güçlendirildiğini söyledi. Szczepanska, görüntülere bakılırsa göçmenlerin kuzeydoğudaki Kuznica geçiş noktasına doğru ilerlediklerini sandıklarını belirtti.
Polonya Güvenlik Servisi sözcülerden Stanislaw Zaryn da Twitter’da, sınıra ilerledikleri görülen göçmenlerin videosunu paylaştı ve ‘sınırdan çok endişe verici haberlerin geldiği’ ifadelerini kullandı.
Belarus Devlet Sınır Komitesi de kalabalık bir grup göçmenin Polonya sınırına doğru ilerlemekte olduğunu doğruladı. Polonya Sınır Muhafızları’ndan bir sözcü Sputnik haber ajansına açıklamasında, sınıra doğru ilerleyen göçmenlerin sayısının birkaç bini bulduğunu düşündüklerini söyledi.

AB’nin doğu sınırında yer alan Polonya yaz aylarından beri Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan Ortadoğulu ve Afrikalı göçmenlerin sınıra akın etmeleri nedeniyle baskı altında. Polonya şimdiye dek, söz konusu sınırı geçme girişimlerine ya engel oldu ya da sınırı geçmeyi başaranları Belarus’a geri gönderdi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk yerel bir radyoya açıklamasında, “Belarus, silahların ateşleneceği ve kayıpların verileceği büyük bir hadise yaşanmasına sebep olmak istiyor. Basındaki haberlere bakacak olursak, Kuznica yakınlarında büyük bir provokasyon hazırlığındalar, burada toplu bir sınır geçiş girişimi olacak” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik da "Polonya otoritelerin her senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu" söyledi.

Belarus ve AB’den karşılıklı suçlamalar

Varşova ile Brüksel, ‘göçmenlerin sınıra kadar ulaşmasına izin verdiği için’ Belarus hükümetini, ‘AB’yi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla’ suçluyor. Ayrıca, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak, Belarus’un, göçmenleri sınıra gitmeleri konusunda cesaretlendirerek bilinçli olarak bir göçmen krizi yaratmaya çalıştığını iddia ediyorlar.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, göçmen krizi yaratmaya çalıştıkları suçlamalarını defalarca reddetti ve Polonya güçlerinin sınırda göçmenlere karşı şiddet uygulamasını eleştirdi.
İnsan hakları savunucuları, göçmenlerin Belarus’tan Polonya’ya geçmeye çalışırken dondurucu soğuklar, açlık ve susuzlukla mücadele etmek zorunda kaldıkları konusunda uyarılar yapıyor.
Polonya hükümeti yaz aylarından beri en az yedi göçmeni, sınırda hayatını kaybetmiş olarak bulunduklarını söylüyor.

Litvanya sınıra takviye güç gönderiyor

Bu sırada Litvanya hükümeti de olası bir göçmen akınına karşı hazırlıklı olmak adına Belarus ile sınırına asker gönderme kararı aldı. Ancak sınıra ne kadar asker gönderileceği ve bu takviye güçlerin tam olarak nerelere konuşlandırılacağı konularında bilgi verilmedi.
Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, Belarus sınırında acil durum ilan edip etmeme konusunu da ele alacağını belirtti.

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