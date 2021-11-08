https://tr.sputniknews.com/20211108/rasim-ozan-kutahyali-albayrakin-gidisi-ile-turk-rejiminin-tek-paratoneri-erdogan-haline-gelmistir-1050590089.html

Rasim Ozan Kütahyalı: Albayrak’ın gidişi ile Türk rejiminin tek paratoneri Erdoğan haline gelmiştir

Rasim Ozan Kütahyalı: Albayrak’ın gidişi ile Türk rejiminin tek paratoneri Erdoğan haline gelmiştir

Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının yıldönümünde, "Berat Albayrak’ın gidişi ile Türk rejiminin tek paratoneri... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T15:36+0300

2021-11-08T15:36+0300

2021-11-08T15:36+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

berat albayrak

politika

rasim ozan kütahyalı

hazine ve maliye bakanlığı

istifa

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Güneş gazetesinin yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istifasının yıldönümünde, "Berat Albayrak’ın gidişi ile Türk rejiminin tek paratoneri Recep Tayyip Erdoğan haline gelmiştir" değerlendirmesini yaptı.'Nice bakanlar 2 hafta sonra unutulur gider'Kütahyalı paylaşımda, "Bugün fırtınalı Berat Albayrak istifası olayının(The İstifa) tam birinci yılı oldu. 1 yıldır bir adam kendini adeta tabuta koymuş, hiç ortada yok, kimse ile konuşmuyor ama hala o adam konuşuluyorsa -sevin sevmeyin- burada analiz edilmesi gereken bir politik olgu var demektir. Nice bakanlar görevden ayrıldıktan en geç 2 hafta sonra unutulur gider. Vaktinde çok güçlü olup makamı kaybettikten sonra adı hiç hatırlanmayan çok siyasi figür var. Türk siyasal hayatında üstü örtülemeyen bir Berat Albayrak olayı vardır ve henüz bu hadise hiç incelenmemiştir." düşüncesini dile getirdi.'Berat Albayrak mevcut rejimin ana paratoneriydi'"Rejime olan tüm tepkileri" Albayrak'ın topladığını ifade eden Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:'Türk rejiminin tek paratoneri Recep Tayyip Erdoğan haline gelmiştir'Kütahyalı, Albayrak'ın gidişi ile oluşan siyasi tabloyu şöyle özetledi:'Bu olayın ikinci bir benzeri yoktur'Albayrak'ın istifasına gösterilen yoğun ilgiye de dikkat çeken Kütahyalı, "Sözde en sert muhalifler tarafından bile bu rejimin “Hakkında laf edilemeyen” aktörleri bu yazdıklarım üzerine düşünmelidir. Cüneyt Özdemir “Berat Albayrak Özel” yayınında neden gece 3’te 300 bin kişi yatağından kalkıp bu yayını izlemiştir? Bu olayın ikinci bir benzeri yoktur." dedi.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, berat albayrak, politika, rasim ozan kütahyalı, hazine ve maliye bakanlığı, istifa