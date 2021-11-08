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Rus Dışişleri: AUKUS’un kurulması, NATO saflarında anlaşmazlığa neden oldu
Rus Dışişleri: AUKUS’un kurulması, NATO saflarında anlaşmazlığa neden oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD, İngiltere ve Avustalya’nın AUKUS formatında yeni ortaklık kurmasının ‘NATO ailesine’ hem kavramsal hem de... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T05:27+0300
2021-11-08T05:27+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada ABD, İngiltere ve Avustalya’nın AUKUS formatında yeni ortaklık kurmasının ‘NATO ailesine’ hem kavramsal hem de teknolojik olarak anlaşmazlık getirdiğini ifade etti.Zaharova, “Bu nedir? Aynı fikirde olmak mı, bir dayanışma mı? Sadece bu eylemle kendilerinin de üye olduğu NATO ailesinde büyük bir çatlak oluşturdular. Ve sadece kavramsal bir anlaşmazlık değil, aynı zamanda teknolojik bir anlaşmazlık, zira NATO ailesinde dahi hiç kimse, Avustralya kıtasını hangi nükleer denizaltılarının koruyacağını, bu denizaltıların kimden, neden, geleceğini ve hangi yakıtla çalışacağını, tüm bunların Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) temel belgeleriyle nasıl ilişkilendirileceğini bilmiyor” dedi ve şöyle devam etti:Bununla birlikte Batı dünyasının ideolojisinin birileriyle sürekli olarak karşı karşıya gelecek bloklar yaratmak olduğunu kaydeden Zaharova, ekledi:‘ABD, diplomatik misyonların çalışmasının önündeki engeli kaldırmak için bir takım adımlar atmalı’Zaharova, ABD’nin Moskova ile normal ilişkilere doğru ilerlemek için Washington'un iki ülkenin diplomatik misyonlarının çalışmalarıyla ilgili yarattığı çıkmazı ortadan kaldırmak için uygulamada bir takım adımlar atması gerektiğini söyledi.Zaharova, “Eğer ABD, diplomatik misyonların çalışmalarının normalleştirilmesi de dahil olmak üzere daha ileri bir yere, normal ikili ilişkilerin herhangi bir geleceğine ilerlemek istiyorlarsa, kendilerinin çıkmaza soktuğu bu durumun çözülmesi için uygulamada bir dizi adım atmalı” ifadelerini kullandı.Amerika vizeleri konusunda yaşanan krizin ve Rusya’nın ABD’deki diplomatik mülkleri ile ilgili durumun çözüme kavuşturulma şansı olup olmadığı sorusu karşısında Zaharova, “Bu bir şans değil, bu (ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria) Nuland’ın, ‘ekim ayındaki çalışma ziyaretinin ardından Rusya Federasyonu’ndan ayrıldığı özel bir görev” vurgusunu yaptı.
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abd, rusya, fransa, nato, aukus

Rus Dışişleri: AUKUS’un kurulması, NATO saflarında anlaşmazlığa neden oldu

05:27 08.11.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD, İngiltere ve Avustalya’nın AUKUS formatında yeni ortaklık kurmasının ‘NATO ailesine’ hem kavramsal hem de teknolojik olarak anlaşmazlık getirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada ABD, İngiltere ve Avustalya’nın AUKUS formatında yeni ortaklık kurmasının ‘NATO ailesine’ hem kavramsal hem de teknolojik olarak anlaşmazlık getirdiğini ifade etti.
Zaharova, “Bu nedir? Aynı fikirde olmak mı, bir dayanışma mı? Sadece bu eylemle kendilerinin de üye olduğu NATO ailesinde büyük bir çatlak oluşturdular. Ve sadece kavramsal bir anlaşmazlık değil, aynı zamanda teknolojik bir anlaşmazlık, zira NATO ailesinde dahi hiç kimse, Avustralya kıtasını hangi nükleer denizaltılarının koruyacağını, bu denizaltıların kimden, neden, geleceğini ve hangi yakıtla çalışacağını, tüm bunların Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) temel belgeleriyle nasıl ilişkilendirileceğini bilmiyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Fransa, hesaplanan tüm teknolojik ve ekonomik projeleriyle oradan atıldı. Alın size aynı fikirde olmak.”
Bununla birlikte Batı dünyasının ideolojisinin birileriyle sürekli olarak karşı karşıya gelecek bloklar yaratmak olduğunu kaydeden Zaharova, ekledi:
“Bizim ülkemizin ideolojisi, tehditlere karşı koymak için eşit temelde karşılıklı etkileşimdir. Farkın ne olduğuna bakın, birine karşı arkadaş olmak veya ortak sorunların üstesinden gelmek için birlikte arkadaş olmak.”

‘ABD, diplomatik misyonların çalışmasının önündeki engeli kaldırmak için bir takım adımlar atmalı’

Zaharova, ABD’nin Moskova ile normal ilişkilere doğru ilerlemek için Washington'un iki ülkenin diplomatik misyonlarının çalışmalarıyla ilgili yarattığı çıkmazı ortadan kaldırmak için uygulamada bir takım adımlar atması gerektiğini söyledi.
Zaharova, “Eğer ABD, diplomatik misyonların çalışmalarının normalleştirilmesi de dahil olmak üzere daha ileri bir yere, normal ikili ilişkilerin herhangi bir geleceğine ilerlemek istiyorlarsa, kendilerinin çıkmaza soktuğu bu durumun çözülmesi için uygulamada bir dizi adım atmalı” ifadelerini kullandı.
Amerika vizeleri konusunda yaşanan krizin ve Rusya’nın ABD’deki diplomatik mülkleri ile ilgili durumun çözüme kavuşturulma şansı olup olmadığı sorusu karşısında Zaharova, “Bu bir şans değil, bu (ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria) Nuland’ın, ‘ekim ayındaki çalışma ziyaretinin ardından Rusya Federasyonu’ndan ayrıldığı özel bir görev” vurgusunu yaptı.
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