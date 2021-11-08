https://tr.sputniknews.com/20211108/rus-disisleri-aukusun-kurulmasi-nato-saflarinda-anlasmazliga-neden-oldu-1050571334.html

Rus Dışişleri: AUKUS’un kurulması, NATO saflarında anlaşmazlığa neden oldu

Rus Dışişleri: AUKUS’un kurulması, NATO saflarında anlaşmazlığa neden oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD, İngiltere ve Avustalya’nın AUKUS formatında yeni ortaklık kurmasının ‘NATO ailesine’ hem kavramsal hem de... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T05:27+0300

2021-11-08T05:27+0300

2021-11-08T05:27+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada ABD, İngiltere ve Avustalya’nın AUKUS formatında yeni ortaklık kurmasının ‘NATO ailesine’ hem kavramsal hem de teknolojik olarak anlaşmazlık getirdiğini ifade etti.Zaharova, “Bu nedir? Aynı fikirde olmak mı, bir dayanışma mı? Sadece bu eylemle kendilerinin de üye olduğu NATO ailesinde büyük bir çatlak oluşturdular. Ve sadece kavramsal bir anlaşmazlık değil, aynı zamanda teknolojik bir anlaşmazlık, zira NATO ailesinde dahi hiç kimse, Avustralya kıtasını hangi nükleer denizaltılarının koruyacağını, bu denizaltıların kimden, neden, geleceğini ve hangi yakıtla çalışacağını, tüm bunların Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) temel belgeleriyle nasıl ilişkilendirileceğini bilmiyor” dedi ve şöyle devam etti:Bununla birlikte Batı dünyasının ideolojisinin birileriyle sürekli olarak karşı karşıya gelecek bloklar yaratmak olduğunu kaydeden Zaharova, ekledi:‘ABD, diplomatik misyonların çalışmasının önündeki engeli kaldırmak için bir takım adımlar atmalı’Zaharova, ABD’nin Moskova ile normal ilişkilere doğru ilerlemek için Washington'un iki ülkenin diplomatik misyonlarının çalışmalarıyla ilgili yarattığı çıkmazı ortadan kaldırmak için uygulamada bir takım adımlar atması gerektiğini söyledi.Zaharova, “Eğer ABD, diplomatik misyonların çalışmalarının normalleştirilmesi de dahil olmak üzere daha ileri bir yere, normal ikili ilişkilerin herhangi bir geleceğine ilerlemek istiyorlarsa, kendilerinin çıkmaza soktuğu bu durumun çözülmesi için uygulamada bir dizi adım atmalı” ifadelerini kullandı.Amerika vizeleri konusunda yaşanan krizin ve Rusya’nın ABD’deki diplomatik mülkleri ile ilgili durumun çözüme kavuşturulma şansı olup olmadığı sorusu karşısında Zaharova, “Bu bir şans değil, bu (ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria) Nuland’ın, ‘ekim ayındaki çalışma ziyaretinin ardından Rusya Federasyonu’ndan ayrıldığı özel bir görev” vurgusunu yaptı.

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