https://tr.sputniknews.com/20211108/rus-helikopterleri-modernize-edilen-hafif-helikopter-ka-226t-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1050598527.html

Rus Helikopterleri: Modernize edilen hafif helikopter Ka-226T ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Rus Helikopterleri: Modernize edilen hafif helikopter Ka-226T ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech’e bağlı Vertoletı Rossii (Rus Helikopterleri) şirketinin basın dairesinden yapılan açıklamada, derin modernizasyondan... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T20:16+0300

2021-11-08T20:16+0300

2021-11-08T20:16+0300

savunma

rus ordusu

rostech

helikopter

vertoletı rossii

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Vertoletı Rossii holdingi basın dairesi, derin modernizasyondan geçirilen hafif helikopter Ka-226T’nin ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.Açıklamada, “Rostech devlet kuruluşuna bağlı Rus Helikopterleri holdingi tarafından geliştirilen, derin modernizasyondan geçen hafif helikopter Ka-226T, uçuş testlerine başladı ve ilk uçuşunu Mil ve Kamov Ulusal Helikopter Yapım Merkezi'nin uçuş test tesisinde gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.“Ka-226T, tüm tasarım belgeleri sayısal olarak düzenlenen Rusya'daki ilk helikopterdir. Bu, aracı geliştirme süresinin önemli ölçüde azaltılmasını ve kısa sürede uçuş testlerine geçilmesini sağladı” denilen açıklamada, modernize edilen Ka-226T’nin tanıtımının MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yapıldığı, uluslararası lansmanın ise 14-18 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Dubai Airshow-2021 salonunda gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.“Yüksek dağ uçuşlarına uygunluğu olan temel özelliği sayesinde Ka-226T’nin modernizasyon projesine ‘Climber’ (dağcı) kod adı verildi. Bu model, Ka-226 ailesinin önceki modellerinden, önemli ölçüde artırılmış aerodinamik özelliklere sahip yeni bir gövde ve gövde tasarımı ile farklılık gösteriyor” denilen açıklamaya şu ekleme yapıldı:“Modernize edilen Ka-226T helikopterinin seri üretimine 2022’de, Kumertau Havacılık Üretim Şirketi ile yakın işbirliği yapılarak Ulan-Ude Havacılık Fabrikası’nda başlanması planlanıyor.”

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rus ordusu, rostech, helikopter, vertoletı rossii