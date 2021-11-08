Rus Helikopterleri: Modernize edilen hafif helikopter Ka-226T ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Vertoletı Rossii holdingi basın dairesi, derin modernizasyondan geçirilen hafif helikopter Ka-226T’nin ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.Açıklamada, “Rostech devlet kuruluşuna bağlı Rus Helikopterleri holdingi tarafından geliştirilen, derin modernizasyondan geçen hafif helikopter Ka-226T, uçuş testlerine başladı ve ilk uçuşunu Mil ve Kamov Ulusal Helikopter Yapım Merkezi'nin uçuş test tesisinde gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.“Ka-226T, tüm tasarım belgeleri sayısal olarak düzenlenen Rusya'daki ilk helikopterdir. Bu, aracı geliştirme süresinin önemli ölçüde azaltılmasını ve kısa sürede uçuş testlerine geçilmesini sağladı” denilen açıklamada, modernize edilen Ka-226T’nin tanıtımının MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yapıldığı, uluslararası lansmanın ise 14-18 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Dubai Airshow-2021 salonunda gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.“Yüksek dağ uçuşlarına uygunluğu olan temel özelliği sayesinde Ka-226T’nin modernizasyon projesine ‘Climber’ (dağcı) kod adı verildi. Bu model, Ka-226 ailesinin önceki modellerinden, önemli ölçüde artırılmış aerodinamik özelliklere sahip yeni bir gövde ve gövde tasarımı ile farklılık gösteriyor” denilen açıklamaya şu ekleme yapıldı:“Modernize edilen Ka-226T helikopterinin seri üretimine 2022’de, Kumertau Havacılık Üretim Şirketi ile yakın işbirliği yapılarak Ulan-Ude Havacılık Fabrikası’nda başlanması planlanıyor.”
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech’e bağlı Vertoletı Rossii (Rus Helikopterleri) şirketinin basın dairesinden yapılan açıklamada, derin modernizasyondan geçirilen hafif helikopter Ka-226T’nin ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi.
Vertoletı Rossii holdingi basın dairesi, derin modernizasyondan geçirilen hafif helikopter Ka-226T’nin ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Açıklamada, “Rostech devlet kuruluşuna bağlı Rus Helikopterleri holdingi tarafından geliştirilen, derin modernizasyondan geçen hafif helikopter Ka-226T, uçuş testlerine başladı ve ilk uçuşunu Mil ve Kamov Ulusal Helikopter Yapım Merkezi'nin uçuş test tesisinde gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
“Ka-226T, tüm tasarım belgeleri sayısal olarak düzenlenen Rusya'daki ilk helikopterdir. Bu, aracı geliştirme süresinin önemli ölçüde azaltılmasını ve kısa sürede uçuş testlerine geçilmesini sağladı” denilen açıklamada, modernize edilen Ka-226T’nin tanıtımının MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yapıldığı, uluslararası lansmanın ise 14-18 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Dubai Airshow-2021 salonunda gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.
“Yüksek dağ uçuşlarına uygunluğu olan temel özelliği sayesinde Ka-226T’nin modernizasyon projesine ‘Climber’ (dağcı) kod adı verildi. Bu model, Ka-226 ailesinin önceki modellerinden, önemli ölçüde artırılmış aerodinamik özelliklere sahip yeni bir gövde ve gövde tasarımı ile farklılık gösteriyor” denilen açıklamaya şu ekleme yapıldı:
“Modernize edilen Ka-226T helikopterinin seri üretimine 2022’de, Kumertau Havacılık Üretim Şirketi ile yakın işbirliği yapılarak Ulan-Ude Havacılık Fabrikası’nda başlanması planlanıyor.”