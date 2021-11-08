https://tr.sputniknews.com/20211108/rusya-donanmasina-ait-bir-grup-gemi-akdenize-girdi--1050579066.html

Rusya donanmasına ait bir grup gemi Akdeniz’e girdi

Rusya donanmasına ait bir grup gemi Akdeniz’e girdi

Rusya’nın bir grup gemisinin İstanbul Boğazı’nı geçip Akdeniz’e girdiği belirtildi. Rusya’nın Akdeniz’de konuşlandırılmış bir filosu bulunuyor. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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savunma

rusya

istanbul boğazı

akdeniz

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Rusya donanmasına ait mayın tarama gemisi Vitse-admiral Zaharin, sabotajlara karşı donatılmış sahil güvenlik botu P-191 Kadet ve MB-304 tipi römorkörün İstanbul Boğazı’ndan geçip Akdeniz’e girdiği kaydedildi. Daha önce de Rusya donanmasına ait Tsezar Kunikov çıkarma gemisi Akdeniz’e girmişti. Gemilerin varış noktalarına ilişkin açıklama yapılmadı, ancak Rusya’nın Akdeniz’de bir filosu bulunuyor. Söz konusu filo yaklaşık 15 savaş ve ikmal gemisinden oluşuyor. Rusya, Akdeniz’de konuşlandırılan gemileri ile Suriye’deki terörist gruplara pek çok kez operasyon düzenledi. Ayrıca, Rusya’nın Tartus’taki askeri tesisi, 2016’da yapılan bir anlaşma ile kalıcı ve kapsamlı bir donanma üssüne dönüştürülmüş durumda.

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rusya, istanbul boğazı, akdeniz