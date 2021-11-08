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Rusya donanmasından Karadeniz’de tatbikat: ‘Hedef’, torpidolarla vuruldu
Rusya donanmasından Karadeniz’de tatbikat: ‘Hedef’, torpidolarla vuruldu
Rusya, Karadeniz’de denizaltısavar gemileri ve bir denizaltısının katıldığı askeri bir tatbikat düzenledi. Tatbikat, ABD gemilerinin sıklıkla Karadeniz'e girip... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T16:27+0300
2021-11-08T16:28+0300
savunma
rus donanması
rusya-abd ilişkileri
karadeniz
tatbikat
denizaltısavar
uss mount whitney
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Rusya Karadeniz Filosunun yetkilileri, denizaltısavar gemiler Eysk ve Kasimov’un, ‘düşman denizaltısının’ yerini belirleme ve vurma çalışmaları yaptığı bir tatbikat düzenlediklerini söyledi. Tatbikat sırasında gemilerin, denizaltı hedefine karşı torpido ve reaktif silahlar kullandıkları kaydedildi.Karadeniz’deki tatbikat alanlarından birinde gerçekleştirildiği belirtilen söz konusu tatbikat, ABD donanmasına ait gemilerin sık sık Karadeniz’e girdikleri bir döneme denk geliyor.USS Mount Whitney gemisi 4 Kasım’da Karadeniz’e giriş yapmıştı. Hemen öncesinde 30 Ekim’deyse Tomahawk füzeleri taşıyan USS Porter gemisi Karadeniz’e girmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, USS Mount Whitney’nin Karadeniz’e girdiği gün düzenlenen bir savunma toplantısında, ABD gemilerinin Rusya sınırlarına ne denli yaklaştığına atıfla, söz konusu gemiyi dürbünle dahi izlemenin mümkün olduğunu kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, provokasyon gerçekleştirmeleri ihtimaline karşı ABD gemilerini Karadeniz’den geçişleri esnasında her zaman yakından izlediklerini söylüyor.
https://tr.sputniknews.com/20201208/rusya-karadeniz-uzerinde-abd-ve-fransaya-ait-kesif-ucaklarina-su-30-jetiyle-onleme-yapildi-1043358297.html
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rus donanması, rusya-abd ilişkileri, karadeniz, tatbikat, denizaltısavar, uss mount whitney

Rusya donanmasından Karadeniz’de tatbikat: ‘Hedef’, torpidolarla vuruldu

16:27 08.11.2021 (güncellendi: 16:28 08.11.2021)
© Sputnik / Александр Батанов / Fotoğraf bankasına gir Eysk ve Kasimov
 Eysk ve Kasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Александр Батанов
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Rusya, Karadeniz’de denizaltısavar gemileri ve bir denizaltısının katıldığı askeri bir tatbikat düzenledi. Tatbikat, ABD gemilerinin sıklıkla Karadeniz'e girip çıktığı bir dönemde gerçekleşti.
Rusya Karadeniz Filosunun yetkilileri, denizaltısavar gemiler Eysk ve Kasimov’un, ‘düşman denizaltısının’ yerini belirleme ve vurma çalışmaları yaptığı bir tatbikat düzenlediklerini söyledi. Tatbikat sırasında gemilerin, denizaltı hedefine karşı torpido ve reaktif silahlar kullandıkları kaydedildi.
Karadeniz’deki tatbikat alanlarından birinde gerçekleştirildiği belirtilen söz konusu tatbikat, ABD donanmasına ait gemilerin sık sık Karadeniz’e girdikleri bir döneme denk geliyor.
USS Mount Whitney gemisi 4 Kasım’da Karadeniz’e giriş yapmıştı. Hemen öncesinde 30 Ekim’deyse Tomahawk füzeleri taşıyan USS Porter gemisi Karadeniz’e girmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, USS Mount Whitney’nin Karadeniz’e girdiği gün düzenlenen bir savunma toplantısında, ABD gemilerinin Rusya sınırlarına ne denli yaklaştığına atıfla, söz konusu gemiyi dürbünle dahi izlemenin mümkün olduğunu kaydetmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, provokasyon gerçekleştirmeleri ihtimaline karşı ABD gemilerini Karadeniz’den geçişleri esnasında her zaman yakından izlediklerini söylüyor.

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