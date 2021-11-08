https://tr.sputniknews.com/20211108/rusya-donanmasindan-karadenizde-tatbikat-hedef-torpidolarla-vuruldu-1050591794.html

Rusya donanmasından Karadeniz’de tatbikat: ‘Hedef’, torpidolarla vuruldu

Rusya donanmasından Karadeniz’de tatbikat: ‘Hedef’, torpidolarla vuruldu

Rusya, Karadeniz’de denizaltısavar gemileri ve bir denizaltısının katıldığı askeri bir tatbikat düzenledi. Tatbikat, ABD gemilerinin sıklıkla Karadeniz'e girip... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T16:27+0300

2021-11-08T16:27+0300

2021-11-08T16:28+0300

savunma

rus donanması

rusya-abd ilişkileri

karadeniz

tatbikat

denizaltısavar

uss mount whitney

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Rusya Karadeniz Filosunun yetkilileri, denizaltısavar gemiler Eysk ve Kasimov’un, ‘düşman denizaltısının’ yerini belirleme ve vurma çalışmaları yaptığı bir tatbikat düzenlediklerini söyledi. Tatbikat sırasında gemilerin, denizaltı hedefine karşı torpido ve reaktif silahlar kullandıkları kaydedildi.Karadeniz’deki tatbikat alanlarından birinde gerçekleştirildiği belirtilen söz konusu tatbikat, ABD donanmasına ait gemilerin sık sık Karadeniz’e girdikleri bir döneme denk geliyor.USS Mount Whitney gemisi 4 Kasım’da Karadeniz’e giriş yapmıştı. Hemen öncesinde 30 Ekim’deyse Tomahawk füzeleri taşıyan USS Porter gemisi Karadeniz’e girmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, USS Mount Whitney’nin Karadeniz’e girdiği gün düzenlenen bir savunma toplantısında, ABD gemilerinin Rusya sınırlarına ne denli yaklaştığına atıfla, söz konusu gemiyi dürbünle dahi izlemenin mümkün olduğunu kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, provokasyon gerçekleştirmeleri ihtimaline karşı ABD gemilerini Karadeniz’den geçişleri esnasında her zaman yakından izlediklerini söylüyor.

https://tr.sputniknews.com/20201208/rusya-karadeniz-uzerinde-abd-ve-fransaya-ait-kesif-ucaklarina-su-30-jetiyle-onleme-yapildi-1043358297.html

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rus donanması, rusya-abd ilişkileri, karadeniz, tatbikat, denizaltısavar, uss mount whitney