https://tr.sputniknews.com/20211108/rusyada-mahkeme-whelanin-abdye-iade-edilmesinin-reddini-hukuka-uygun-buldu-1050585735.html

Rusya'da mahkeme, Whelan'ın ABD'ye iade edilmesinin reddini hukuka uygun buldu

Rusya'da mahkeme, Whelan'ın ABD'ye iade edilmesinin reddini hukuka uygun buldu

Mordoviya Yüksek Mahkemesi'nin Rusya'da casusluk suçuyla hüküm giyen eski ABD'li denizci Paul Whelan'ın ABD'ye iade edilerek cezasını orada çekmeye devam... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T14:12+0300

2021-11-08T14:12+0300

2021-11-08T14:13+0300

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Nijniy Novgorod 4. Tahkim Mahkemesi hakimi Nikolay Volkov, Mordoviya Yüksek Mahkemesi'nin Whelan'ın ABD'ye sevk edilerek cezasını orada çekmeye devam etmesi konusunu ele almayı reddetmesini hukuka uygun bulduklarını açıkladı.Duruşmada söz alan Rusya Başsavcılığı Savcısı Sergey Lukoyanov, ABD Savunma Bakanlığı istihbarat servisi çalışanı olan Whelan'ın Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı (FSB) yüksek öğretim kurumunun öğrencileri hakkındaki verileri almaya çalıştığı için casusluk suçuyla hüküm giydiğini söyledi.Lukoyanov, Whelan'ın bu bilgileri almaya çalıştığı sırada yakalandığını anımsattı.Whelan'ın avukatı, bu karara istinaf mahkemesinde itiraz etme niyetinde olduğunu AİHM'e şikayet etme olasılığını dışlamadığını belirtti.Avukat, "Paul'un herkesin hak sahibi olduğu adaletten fiilen mahrum bırakıldığına inanıyoruz" dedi.Whelan, 2018'de Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında FSB tarafından yakalanıp gözaltına alınmış ve daha sonra mahkeme kararıyla tutuklanmıştı. Whelan'ın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu öğrenilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20200616/ryabkov-casusluktan-suclu-bulunan-Whelan-hakkindaki-hukmun-politize-edildigine-dair-aciklamalarin-1042262901.html

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