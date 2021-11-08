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Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 39 bin 400 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 39 bin 400 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Rusya'da son 24 saatte 39 bin 400 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 8 milyon 834... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T19:21+0300
2021-11-08T19:21+0300
koronavirüs
rusya
kovid-19
rusya’da koronavirüs salgını
vaka sayısı
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 39 bin 400 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 39 bin 165 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 0.6 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 8 milyon 834 bin 495’e ulaştığı belirtildi.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (4 bin 982), Moskova bölgesinde (3 bin 429), St. Petersburg’da (2 bin 597), Samara bölgesinde (bin 736) ve Voronej bölgesinde (799) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle bin 190 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 248 bin 4’e yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 25 bin 582 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 7 milyon 587 bin 560’a ulaştığını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/eski-rusya-enerji-bakani-smatko-56-yasinda-koronaviruse-yenik-dustu-1050588085.html
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rusya, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını, vaka sayısı

Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 39 bin 400 yeni Kovid-19 vakası saptandı

19:21 08.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına girRusya - Moskova - koronavirüs - Kovid-19
Rusya - Moskova - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya'da son 24 saatte 39 bin 400 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 8 milyon 834 bin 495’e ulaştığı bildirildi.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 39 bin 400 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 39 bin 165 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 0.6 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 8 milyon 834 bin 495’e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (4 bin 982), Moskova bölgesinde (3 bin 429), St. Petersburg’da (2 bin 597), Samara bölgesinde (bin 736) ve Voronej bölgesinde (799) saptandığı bilgisi paylaşıldı.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle bin 190 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 248 bin 4’e yükseldiği kaydedildi.
Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 25 bin 582 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 7 milyon 587 bin 560’a ulaştığını vurguladı.

Sergey Şmatko - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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