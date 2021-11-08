https://tr.sputniknews.com/20211108/rusyada-yasak-icerigi-kaldirmayan-google-ve-telegrama-6-milyon-ruble-ceza-1050597450.html
Rusya’da, yasak içeriği kaldırmayan Google ve Telegram’a 6 milyon ruble ceza
Rusya’da, yasak içeriği kaldırmayan Google ve Telegram’a 6 milyon ruble ceza
Rus mahkemesi, bir kez daha yasak içeriği kaldırmamaktan suçlu bulunan Google’a 2 milyon ruble (yaklaşık 272 bin TL) ve Telegram’a 4 milyon ruble (yaklaşık 544... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T19:53+0300
2021-11-08T19:53+0300
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Rusya’da Google ve Telegram, yasak içeriği kaldırmamaktan suçlu bulundu. Moskova’daki Taganskiy Sulh Mahkemesi, bu suçtan dolayı Google’a 2 milyon ruble, Telegram’a da 4 milyon ruble para cezasının kesilmesine karar verdi.Taganskiy Sulh Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Google’a yönelik 2 benzer protokolün 29 Kasım Pazartesi günü yapılacak duruşmada görüleceği belirtildi.Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformları Google, Telegram, Facebook, Twitter ve TikTok defalarca Rusya’da yasak içeriği kaldırmamaktan para cezasına çarptırılmıştı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) sosyal paylaşım servislerinin 2021 yılında kaldırmadığı içerik için, reşit olmayanlara yönelik izinsiz protesto gösterilerine katılma çağrılarının yer aldığını bildirmişti. Toplamda, bugüne kadar verilen para cezası 100 milyon rubleyi (13.6 milyon TL) geçiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/google-rusyaya-325-milyon-ruble-para-cezasi-odedi-1050165497.html
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rusya, google, sosyal medya, ruble, telegram, ceza
Rusya’da, yasak içeriği kaldırmayan Google ve Telegram’a 6 milyon ruble ceza
Rus mahkemesi, bir kez daha yasak içeriği kaldırmamaktan suçlu bulunan Google’a 2 milyon ruble (yaklaşık 272 bin TL) ve Telegram’a 4 milyon ruble (yaklaşık 544 bin TL) para cezası verdi.
Rusya’da Google ve Telegram, yasak içeriği kaldırmamaktan suçlu bulundu. Moskova’daki Taganskiy Sulh Mahkemesi, bu suçtan dolayı Google’a 2 milyon ruble, Telegram’a da 4 milyon ruble para cezasının kesilmesine karar verdi.
Taganskiy Sulh Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Google’a yönelik 2 benzer protokolün 29 Kasım Pazartesi günü yapılacak duruşmada görüleceği belirtildi.
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformları Google, Telegram, Facebook, Twitter ve TikTok defalarca Rusya’da yasak içeriği kaldırmamaktan para cezasına çarptırılmıştı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) sosyal paylaşım servislerinin 2021 yılında kaldırmadığı içerik için, reşit olmayanlara yönelik izinsiz protesto gösterilerine katılma çağrılarının yer aldığını bildirmişti. Toplamda, bugüne kadar verilen para cezası 100 milyon rubleyi (13.6 milyon TL) geçiyor.