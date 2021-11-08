https://tr.sputniknews.com/20211108/rusyada-yasak-icerigi-kaldirmayan-google-ve-telegrama-6-milyon-ruble-ceza-1050597450.html

Rusya’da, yasak içeriği kaldırmayan Google ve Telegram’a 6 milyon ruble ceza

Rusya’da, yasak içeriği kaldırmayan Google ve Telegram’a 6 milyon ruble ceza

Rus mahkemesi, bir kez daha yasak içeriği kaldırmamaktan suçlu bulunan Google’a 2 milyon ruble (yaklaşık 272 bin TL) ve Telegram’a 4 milyon ruble (yaklaşık 544... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T19:53+0300

2021-11-08T19:53+0300

2021-11-08T19:53+0300

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Rusya’da Google ve Telegram, yasak içeriği kaldırmamaktan suçlu bulundu. Moskova’daki Taganskiy Sulh Mahkemesi, bu suçtan dolayı Google’a 2 milyon ruble, Telegram’a da 4 milyon ruble para cezasının kesilmesine karar verdi.Taganskiy Sulh Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Google’a yönelik 2 benzer protokolün 29 Kasım Pazartesi günü yapılacak duruşmada görüleceği belirtildi.Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformları Google, Telegram, Facebook, Twitter ve TikTok defalarca Rusya’da yasak içeriği kaldırmamaktan para cezasına çarptırılmıştı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) sosyal paylaşım servislerinin 2021 yılında kaldırmadığı içerik için, reşit olmayanlara yönelik izinsiz protesto gösterilerine katılma çağrılarının yer aldığını bildirmişti. Toplamda, bugüne kadar verilen para cezası 100 milyon rubleyi (13.6 milyon TL) geçiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211025/google-rusyaya-325-milyon-ruble-para-cezasi-odedi-1050165497.html

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rusya, google, sosyal medya, ruble, telegram, ceza