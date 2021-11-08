https://tr.sputniknews.com/20211108/rusyanin-belarustaki-askeri-varligiyla-ilgili-anlasma-25-yil-uzatildi-1050597286.html

Rusya’nın Belarus’taki askeri varlığıyla ilgili anlaşma 25 yıl uzatıldı

Rusya’nın Belarus’taki askeri varlığıyla ilgili anlaşma 25 yıl uzatıldı

Rusya’nın Belarus’un Vileyka ve Baranoviçi şehirlerindeki askeri üsleriyle ilgili anlaşma 25 yıl uzatıldı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T19:49+0300

2021-11-08T19:49+0300

2021-11-08T19:49+0300

savunma

rusya

belarus

asker

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Rusya ve Belarus hükümetleri, Vileyka ve Baranoviçi şehirlerine Rus askeri üslerinin yerleştirilmesiyle ilgili anlaşmanın 25 yıl daha uzatılmasını öngören protokolü imzaladı.Rus Deniz Kuvvetleri’nin 43. İletişim Merkezi ve Rusya’nın füze uyarı sistemine bağlı olarak çalışan ‘Volga’ radar istasyonu 1995’te Belarus’a yerleştirilmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin, 20 Ekim’de, bu iki üsle ilgili anlaşmanın süresinin uzatılmasıyla ilgili belge imzalamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211104/putin-ve-lukasenko-rusya-belarus-birlik-devleti-kararnamesini-imzaladi-1050492206.html

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