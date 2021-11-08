https://tr.sputniknews.com/20211108/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-tarihinin-yeni-zirvesini-gordu-1050597850.html

Rusya'nın uluslararası rezervleri tarihinin yeni zirvesini gördü

Rusya'nın uluslararası rezervleri tarihinin yeni zirvesini gördü

Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerinin 623 milyar doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesini yenilediğini belirtti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T20:02+0300

2021-11-08T20:02+0300

2021-11-08T20:02+0300

ekonomi

rusya

rusya merkez bankası

rezerv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101327/72/1013277214_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_f321b39d55a14cf0f467a42a9dca7a00.jpg

Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Uluslararası rezervler, 29 Ekim itibariyle, büyük ölçüde mali kural kapsamında gerçekleştirilen döviz alımları sonucu bir hafta içinde 1,6 milyar dolar veya yüzde 0.3 artarak 623 milyar 200 milyon dolara ulaştı” ifadesini kullandı.Önceki rekor, 621 milyar 600 milyon dolar ile 22 Ekim 2021 tarihinde kırılmıştıUluslararası rezervler, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen parasal altın, IMF rezerv pozisyonu ve dövizden oluşuyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, rusya merkez bankası, rezerv