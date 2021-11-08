Rusya'nın uluslararası rezervleri tarihinin yeni zirvesini gördü

Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Uluslararası rezervler, 29 Ekim itibariyle, büyük ölçüde mali kural kapsamında gerçekleştirilen döviz alımları sonucu bir hafta içinde 1,6 milyar dolar veya yüzde 0.3 artarak 623 milyar 200 milyon dolara ulaştı” ifadesini kullandı.Önceki rekor, 621 milyar 600 milyon dolar ile 22 Ekim 2021 tarihinde kırılmıştıUluslararası rezervler, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen parasal altın, IMF rezerv pozisyonu ve dövizden oluşuyor.
Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerinin 623 milyar doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesini yenilediğini belirtti.
Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Uluslararası rezervler, 29 Ekim itibariyle, büyük ölçüde mali kural kapsamında gerçekleştirilen döviz alımları sonucu bir hafta içinde 1,6 milyar dolar veya yüzde 0.3 artarak 623 milyar 200 milyon dolara ulaştı” ifadesini kullandı.
Önceki rekor, 621 milyar 600 milyon dolar ile 22 Ekim 2021 tarihinde kırılmıştı
Uluslararası rezervler, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen parasal altın, IMF rezerv pozisyonu ve dövizden oluşuyor.