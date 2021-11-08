https://tr.sputniknews.com/20211108/sabiha-gokcen-havalimanindan-sis-aciklamasi-yuzde-25-oraninda-azaltma-yapilacak-1050593881.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis açıklaması: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis açıklaması: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T18:01+0300

2021-11-08T18:01+0300

2021-11-08T18:01+0300

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

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sis

sabiha gökçen havaalanı

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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 09.11.2021 tarihi saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

sabiha gökçen havaalanı

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