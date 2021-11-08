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Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T00:57+0300
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türkiye
sağlık bakanlığı
bilişim uzmanı
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Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.
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sağlık bakanlığı, bilişim uzmanı

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

00:57 08.11.2021
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.
Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.
Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.
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