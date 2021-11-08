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Sahiplendiği köpeklerle birlikte motosikletine binerek, onlar için restoranlardan yiyecek topluyor
Sahiplendiği köpeklerle birlikte motosikletine binerek, onlar için restoranlardan yiyecek topluyor
Endonezya’nın Bali Adası'nda yaşayan ve hayvanseverliğiyle ünlü Ketut Widanta, sahiplendiği köpeklerle birlikte motorsikletine binerek köpekleri için... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T09:59+0300
2021-11-08T09:59+0300
2021-11-08T09:59+0300
yaşam
endonezya
köpek
bali
hayvansever
sokak hayvanları
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Bali'de yaşayan Ketut Widanta, özellikle Kovid-19 salgını sonrasında, bir kısmı sahipleri tarafından sokağa bırakılan yirmi köpeğe bakıyor.Köpekler için restoranların artık yemeklerini toplayan hayvanseverin motosiklet ile yolculuğuna köpekler de eşlik ediyor.Birçok köpeğin beslenmesine yardımcı olan Ketut Widanta'nın motosiklet üzerinde köpeklerle birlikte yaptığı seyahatler ise büyük ilgi görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211017/mardinli-marilyn-monroe-kazancimin-yuzde-90ini-sokak-hayvanlarina-harciyorum-1049907159.html
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endonezya, köpek, bali, hayvansever, sokak hayvanları
Sahiplendiği köpeklerle birlikte motosikletine binerek, onlar için restoranlardan yiyecek topluyor
Endonezya’nın Bali Adası'nda yaşayan ve hayvanseverliğiyle ünlü Ketut Widanta, sahiplendiği köpeklerle birlikte motorsikletine binerek köpekleri için restoranlardan yiyecek topluyor.
Bali'de yaşayan Ketut Widanta, özellikle Kovid-19 salgını sonrasında, bir kısmı sahipleri tarafından sokağa bırakılan yirmi köpeğe bakıyor.
Köpekler için restoranların artık
yemeklerini toplayan hayvanseverin motosiklet ile yolculuğuna köpekler de eşlik ediyor.
Birçok köpeğin beslenmesine yardımcı olan Ketut Widanta'nın motosiklet üzerinde köpeklerle birlikte yaptığı seyahatler ise büyük ilgi görüyor.