https://tr.sputniknews.com/20211108/sahiplendigi-kopeklerle-birlikte-motosikletine-binerek-onlar-icin-restoranlardan-yiyecek-topluyor-1050574960.html

Sahiplendiği köpeklerle birlikte motosikletine binerek, onlar için restoranlardan yiyecek topluyor

Sahiplendiği köpeklerle birlikte motosikletine binerek, onlar için restoranlardan yiyecek topluyor

Endonezya’nın Bali Adası'nda yaşayan ve hayvanseverliğiyle ünlü Ketut Widanta, sahiplendiği köpeklerle birlikte motorsikletine binerek köpekleri için... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T09:59+0300

2021-11-08T09:59+0300

2021-11-08T09:59+0300

yaşam

endonezya

köpek

bali

hayvansever

sokak hayvanları

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Bali'de yaşayan Ketut Widanta, özellikle Kovid-19 salgını sonrasında, bir kısmı sahipleri tarafından sokağa bırakılan yirmi köpeğe bakıyor.Köpekler için restoranların artık yemeklerini toplayan hayvanseverin motosiklet ile yolculuğuna köpekler de eşlik ediyor.Birçok köpeğin beslenmesine yardımcı olan Ketut Widanta'nın motosiklet üzerinde köpeklerle birlikte yaptığı seyahatler ise büyük ilgi görüyor.

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endonezya

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endonezya, köpek, bali, hayvansever, sokak hayvanları